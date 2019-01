Ahlana, la pescarese Federica Magistro ammessa nella scuola di Amici

La giovane pescarese Federica Magistro è stata ammessa nella scuola di Amici di Maria De Filppi.

Federica, infatti, da ieri è la nuova allieva della scuola grazie alla decisione del noto cantautore Alex Britti che l'ha voluta nel talent dopo averla notata durante i casting.

Federica coltivava già da tempo la passione per la musica che divideva con gli studi e il lavoro nell'attività di famiglia, la famosa piadineria "La Siesta" in via Marco Polo.