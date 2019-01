Buone notizie per il Conservatorio, parte l'iter per la riqualificazione della media Muzii

Approvata in Consiglio Comunale la ratifica dell’accordo di programma tra il nostro Comune e il Conservatorio Luisa D’Annunzio per la riqualificazione della scuola media Muzii di via Saffi rientrata nel patrimonio comunale mesi fa grazie a un’intesa con l’Agenzia del Demanio, attraverso il federalismo demaniale. La delibera era già stata approvata dalle commissioni consiliari congiunte Gestione del territorio e Lavori pubblici, lo stesso giorno in cui il sindaco Marco Alessandrini e il presidente del Conservatorio Enzo Fimiani hanno firmato la convenzione che sta alla base dell'operazione che unisce i due enti per la riqualificazione della ex scuola media Muzii.

“La delibera costituisce un passaggio preliminare e necessario ai fini della partecipazione a un bando ministeriale per recepire le risorse indispensabili alla riqualificazione degli spazi, concepita dal Comune e dall'istituzione musicale con il supporto tecnico dall'università d'Annunzio, con l'intento di restituire alla fruibilità cittadina un edificio strategico – illustrano il sindaco Marco Alessandrini e il vicesindaco Antonio Blasioli - I locali della ex scuola annessa al Conservatorio sono stati riacquisiti dal Comune grazie al federalismo fiscale, ma risultano da decenni in disuso ed esposti al rischio degrado, da questo nasce la cordata istituzionale che punta al recupero. Abbiamo economizzato i tempi per il recupero, consentendo già nel 2016 in uso al Conservatorio la scuola media Muzii. Poi è uscito il bando, abbiamo messo insieme le forze per portare avanti la progettazione di cui è stazione appaltante il Comune, con il supporto dell’Università. Correremo come abbiano fatto fino ad oggi per arrivare in tempo alla scadenza del bando il 6 febbraio. E’ una sfida al futuro perché abbiamo già fatto un investimento importante in quanto riteniamo che il Conservatorio sia l’eccellenza della città e perché ci convince l’idea della strada parco come luogo di incontro tra le persone e tra le persone e la musica. Provate ad immaginare la pista ciclabile che stiamo riqualificando in questi giorni che arriva ad uno spazio oggi insicuro e domani luogo di uno nuovo auditorium di 500 posti della musica più largo e spazioso di quello di oggi. Con questo percorso riusciremmo a porre fine ad un problema di degrado che riguarda una scuola in disuso, a realizzare un vero distretto musicale che faccia crescere i nostri giovani talenti e a riconnettere strada parco a via Muzii in un luogo aperto per gli eventi estivi.