Alla Di Marzio Michetti nasce il primo corso statale per Operatori del Benessere

“Nasce all’interno dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’ di Pescara il primo Corso statale per ‘Operatori del Benessere’, destinato ai ragazzi che sognano di diventare coiffeur ed estetisti e cercano una formazione didattico-professionale adeguata. Dal prossimo anno scolastico gli studenti potranno iscriversi al Corso IeFP, ossia Istruzione e Formazione Professionale statale, e al terzo anno conseguire la qualifica regionale di Acconciatore ed Estetista. A quel punto potranno decidere di fermarsi, pronti per entrare nel mercato del lavoro, oppure, raggiunta una diversa maturità, potranno accedere direttamente al quarto anno dell’indirizzo ‘Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale’ e proseguire il proprio percorso sino al diploma ed eventualmente all’Università. È questa la novità assolutamente strategica che, oltre ad arricchire ulteriormente l’offerta formativa della ‘Di Marzio – Michetti’, che già offre sette diversi indirizzi di studio, garantisce un’opportunità concreta anche ai ragazzi che oggi per avere le due specifiche abilitazioni dovevano necessariamente ricorrere a corsi privati con costi enormi a carico delle famiglie”.

Lo ha annunciato la Dirigente dell’Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’ Maria Antonella Ascani nel corso della conferenza stampa odierna che ha visto la presenza del Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri e della referente della Confartigianato Assunta D’Adamo.

“L’istituzione del nuovo corso di studi, in regime di sussidiarietà con la Regione Abruzzo, rappresenta un successo non solo per il singolo Istituto superiore, ma per l’intera offerta didattica della nostra provincia, ovvero rappresenta un’occasione in più per i ragazzi – ha sottolineato il Presidente Zaffiri -. I nostri studenti che hanno l’ambizione di divenire estetisti o acconciatori avranno la garanzia di una vera preparazione professionale di livello, peraltro senza costringere i propri genitori a spendere cifre esorbitanti e, fra l’altro, affiancando la preparazione pratica, manuale, a quella teorica assicurata da un Istituto di istruzione secondaria statale”. “La ragione che ci ha spinto a istituire tale corso – ha spiegato la dirigente Ascani – è stata la volontà di coprire un segmento della formazione che era trascurata dalle strutture scolastiche statali, come se fossero dei percorsi di second’ordine. In realtà non lo sono e va sottolineata la rilevanza della formazione di ‘Operatori del Benessere’, ossia professionisti che si prendono cura delle persone sotto ogni profilo. Oggi abbiamo più motivi di soddisfazione: innanzitutto perché offriamo un percorso statale di istruzione a ragazzi che prima non avevano l’opportunità di accedere a un vero diploma, e che, al termine del corso di formazione, ovvero al terzo anno, ricevevano l’abilitazione all’esercizio della professione. Da questo momento, invece, l’Istituto ‘Di Marzio – Michetti’ offre a questi ragazzi l’opportunità di iscriversi al Corso in regime sussidiario con la Regione Abruzzo, un corso inserito nell’indirizzo di Studi per Servizi Sanitari e Assistenza sociale, lo stesso seguito da chi vuole lavorare nell’assistenza agli anziani, ai disabili, ai bambini, nell’animazione dei centri diurni, o per chi vuole avere l’abilitazione da OSS, Operatore Socio-Sanitario. Al terzo anno, ottenuta l’abilitazione, saranno gli stessi studenti a decidere se fermarsi o se accedere di diritto al quarto anno e continuare la propria formazione fino al diploma, un’opportunità importante che consente ai ragazzi di scegliere a 17 anni, e non a 14 anni, quale professione esercitare da adulti. Siamo certi del successo di un corso che garantisce ai giovani di trovare subito lavoro vista la grande richiesta del mercato, e siamo lieti di essere affiancati, in questa avventura, dalla Confartigianato. Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico scadono il prossimo 31 gennaio e ovviamente nella predisposizione del Piano didattico, i ragazzi che seguiranno il corso per Operatore del Benessere effettueranno un numero maggiore di ore di laboratorio”. “La Confartigianato si ritiene onorata di poter affiancare l’Istituto ‘Di Marzio – Michetti’ in un percorso che potrà avere grandi sviluppi futuri – ha sottolineato Assunta D’Adamo -. Noi abbiamo anche progetti più ambiziosi, come la creazione in futuro di un vero diploma specifico per il settore, già esistente all’estero. Ovviamente garantiremo tutto il nostro supporto per la professionalizzazione dei nostri ragazzi”.