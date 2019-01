Accordo sul bilancio. Presutti: "Misure sulla Tari a sostegno della comunità in difficoltà"

Raggiunto l'accordo con i sindacati sul bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare nelle prossime sedute. Nel pomeriggio di oggi l'assessore alle Finanze Marco Presutti ha incontrato le rappresentanze di Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp, Uilp e siglato l'accordo allegato.

"Si tratta di un'intesa che fa seguito a un positivo lavoro di confronto con le organizzazioni sindacali– riferisce l'assessore Marco Presutti – da cui nasce un accordo che contempera le istanze delle parti sociali con le possibilità di azione da parte dell'Amministrazione, soprattutto quelle a vantaggio delle fasce più sensibili della nostra comunità cittadina.

In base all'accordo sarà dunque operativa la riduzione della Tari dal 50% all'70% per i nuclei familiari in cui l'unica fonte di reddito è costituita dalla CIG, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità; diventa invece del 90 per cento la fascia per i nuclei familiari che versano in situazione di grave disagio economico (ora 70%); in merito alle abitazioni occupate da due persone (badato e badante) con reddito non superiore a 15000€ ISEE la riduzione dell'imposta va dal 20% al 50%.

Non è stato purtroppo possibile rimodulare l'addizionale IRPEF, allargando la fascia di esenzione perché i vincoli normativi connessi al piano di riequilibrio pluriennale non lo consentono. Ma, in alternativa, saremo pronti a garantire contributi pari a 110.000 euro a sostegno di nper nuclei familiari ricadenti nella fascia 10.000-12.000 in accordo con le azioni attivate dall'assessorato alle Politiche sociali.

Inoltre, già per il 2019 l'Amministrazione ha destinato 634.000 euro alla lotta all'evasione alle politiche sociali, ma per il futuro garantiremo che il 40/60% della somma eccedente la media triennale di recupero verrà destinata alle politiche sociali".