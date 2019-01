Ultima settimana delle illuminazioni artistiche in città

Successo confermato anche per la nuova edizione di Luci d'Artista Pescara, mentre si consuma l'ultima settimana di accensione delle luminarie artistiche volute dall'Amministrazione in sinergia con la Camera di Commercio, Fondazione PescarAbruzzo e tutto il comparto del turismo e commercio cittadino, che hanno colpito cuore e attenzione dentro e fuori l'Abruzzo anche quest'anno, catturando pubblico, riscontri e consensi, sia per la veste quest'anno classicamente natalizia che per il permetro ancora più ampio dell'edizione precedente.

"Uno splendore rinnovato quello di Luci d'Artista – commenta l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – con delle installazioni eleganti e colorate, a cui abbiamo aggiunto luminarie cittadine anche in altre vie del nostro territorio, una fra tutte la riviera che mai era stata illuminata prima.

Un risultato reso possibile dall'intesa con la Camera di Commercio che con il Presidente Daniele Becci, scomparso improvvisamente poche settimane fa, ha subito compreso il valore aggiunto di essere parte di un circuito che ogni anno porta a Torino e Salerno milioni di turisti progetto che porteremo avanti perché le Luci d'Artista di Pescara crescano, come avevamo sperato sin dalla prima edizione di un progetto di marketing territoriale che sta dando ottimi risultati, tanto che siamo ormai alla conclusione della terza edizione ufficiale.

Siamo pronti a fare valere questa formula non solo per il futuro della città, ma anche per quello di tutto il territorio su cui le Luci d'Artista hanno brillato, quest'anno anche a Chieti e L'Aquila e a lavorare perché le future edizioni 2018 sia ancora più ampia e più bella, per consolidare la sinergia che sta alla base dell'intesa che ha acceso le Luci d'Artista anche a Pescara, lo facciamo con ormai tre edizioni davvero scintillanti alle spalle, con migliaia di contatti sulle pagine di Facebook del Comune e delle Luci e con una condivisione delle foto via social che ha avuto un numero imponente di visualizzazioni anche sui profili di tutti coloro che sono passati sotto le nostre luci".