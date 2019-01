Piazza Calabresi, il restyling sarà pronto per la primavera

La gara per i lavori di riqualificazione di piazza Luigi Calabresi è stata aggiudicata alla ditta Granchelli di Civitella Casanova. L'inizio dell'intervento è previsto entro la fine del mese di gennaio e, calcolando i tempi di esecuzione in 90 giorni, vuol dire che per la primavera il borgo antico della città potrà contare su un luogo di aggregazione completamente rinnovato.

L'obiettivo dell'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Maragno è quello di offrire a cittadini e turisti una piazza nuova, accessibile a tutti, coinvolgente, più in linea anche architettonicamente con il nucleo storico di Montesilvano Colle.

«Il progetto dell'architetto Marco Volpe prevede di mantenere l'impianto originario della piazza», spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Valter Cozzi, «ma in una visione moderna, adeguata all'attualità, con una particolare attenzione alle necessità di chiunque non è in grado di muoversi facilmente (dagli anziani ai disabili alle mamme con i passeggini per i propri bimbi), aumentando la possibilità di sostare o di sedersi».

Tra le novità del restyling una fascia dalla forma articolata che si collega nello spazio della piazza su un lato, eliminando una buona parte dei salti di quota e permettendo, dunque, anche l'accesso dalla parte di via Togliatti.