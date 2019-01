Sì della giunta alla riqualificazione del nido Ciì di Zanni

Continua l'impegno dell'Amministrazione a favore della sicurezza delle scuole della città. E' di due giorni fa il sì della Giunta ai lavori di messa in sicurezza sismica e antincendio dell'asilo nido "Cipì" in via Carlo Alberto della Chiesa per totali 350.000 euro.

"Grazie a questi lavori e a una riorganizzazione operativa, potremo realizzare un Polo dell'Infanzia da 0-6 anni, per realizzare lì una struttura di eccellenza per la prima infanzia – così l'assessore all'Istruzione Giacomo Cuzzi - L'edificio interessato dall'intervento risale ai primi anni '80 ed è costituito da tre corpi collegati tra loro che costituiscono un'unica attività, per una superficie totale di circa 1.080.40 mq e un volume complessivo pari a circa 3.240.20 mc.

Il progetto prevede lavori di messa in sicurezza sismica e antincendio, nonché l'adattamento dell'immobile esistente al fine di renderlo conforme alle attuali norme in materia di prevenzione incendi. Interverremo consolidando la struttura su più fronti, mediante interventi di incamiciatura con elementi in acciaio, fibre di carbonio e materiali innovativi, con l'obiettivo di incrementare la resistenza e la duttilità degli elementi sismoresistenti non idonei. La struttura sarà consolidata, come detto, su pareti, snodi strutturali, operando anche sui giunti, sulle travi e i pilastri. Avremo così una scuola più bella e più sicura sia dentro che fuori, perché al fine di ripristinare la salubrità dei luoghi oggetto di interventi e migliorare le condizioni dell'immobile anche dal punto di vista estetico/architettonico, procederemo alla sistemazione dei frontali, alla tinteggiatura di tutti gli ambienti interni e delle facciate esterne, nonché al rifacimento del manto di copertura.

Le aree esterne saranno dunque anch'esse oggetto di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dei piccoli ospiti della struttura, nonché degli operatori in servizio, mediante la sostituzione integrale della staccionata in legno e metallo che attualmente delimita l'area giochi e che risulta pericolante e alla realizzazione di un nuovo tappetino di usura dell'area antistante l'ingresso principale e di collegamento con l'adiacente plesso ospitante la scuola materna".