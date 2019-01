Finite le potature in via Vespucci e piazza Trigno. Ecco dove si riprenderà lunedì

"Giunge al termine il lavoro di potatura in via Vespucci e in piazza Trigno dove si stava operando in questi giorni e dove da oggi pomeriggio le operazioni sono terminate.

Da lunedì metteremo all'opera due squadre, grazie all'arrivo dei nuovi giardinieri assunti di recente dal Comune. Una squadra continuerà le potature lungo via di Sotto, dalla rotatoria di strada Pandolfi fino a Colle Innamorati, il lavoro si concentrerà soprattutto nel restituire visibilità alla mobilità e all'illuminazione pubblica, con l'eliminazione dei coni d'ombra, nonché per la messa in sicurezza dei rami interferenti con le case. Subito dopo la stessa squadra si dedicherà a via Raffaello, viale Bovio e via Caduti di Nassiriya, mentre la seconda squadra, sempre lunedì partirà con la potatura dei lecci di via Benedetto Croce".