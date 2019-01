Spazi elettorali ecco le assegnazioni per la propaganda diretta

In occasione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e Consiglio regionale del prossimo 10 febbraio 2019 nell'ultima seduta di ieri della Giunta abbiamo provveduto alla ripartizione e assegnazione spazi propaganda diretta. L'atto ha ripartito gli spazi delimitati con precedente deliberazione n. 3 del 09/01/2019, esecutiva nei termini di legge, in una sezione dalle dimensioni 1 metro di base per 2 di altezza, contraddistinta con dalla lettera "R" maiuscola seguita da numeri arabi progressivi da R1 a R4, da assegnare ad altrettanti candidati alla carica di Presidente della Regione Abruzzo, secondo l'ordine attribuito dal sorteggio, a partire dal lato sinistro verso destra, ammesse alla competizione per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019, come segue:

CANDIDATI PRESIDENTI SPAZIO Sara MARCOZZI nata a Pescara il 03/09/1977 R1 Marco MARSILIO nato a Roma il 17/02/1968 R2 Giovanni LEGNINI nato a Roccamontepiano (CH) il 06/01/1959 R3 Stefano FLAJANI nato a Teramo il 27/04/1971 R4

Per quanto riguarda gli altri spazi (sempre 1 m. di base per 2 di altezza in una sezione dalle dimensioni di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza, contraddistinta da numeri romani progressivi da "I" a "XIV") da assegnare ad altrettante Liste Provinciali Collegate secondo l'ordine attribuito dal sorteggio, a partire dal lato sinistro verso destra, per la stessa competizione elettorale, come segue: