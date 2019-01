Come scegliere l’arredo bagno in stile moderno

È molto di moda lo stile di arredo bagno moderno. Oggi si dà sempre più importanza all’arredamento domestico e si bada bene a soddisfare le necessità che una casa contemporanea comporta. Soprattutto si tengono molto presenti le caratteristiche della funzionalità e dell’estetica. Se si riesce ad unire questi due caratteri in un mix pratico e dinamico, si è raggiunto un obiettivo importante. E proprio l’arredamento in stile moderno del bagno è capace di soddisfare questa necessità. Ecco perché sempre più persone lo scelgono per il proprio appartamento, dando ampio spazio ad una zona della casa dedicata al più completo relax.

Le caratteristiche dell’arredo bagno Barzotti

Barzotti Arredo Bagno è un’azienda leader nel settore. Da tempo si occupa di fornire diversi prodotti che riguardano proprio l’arredamento della stanza da bagno, dai mobili agli accessori e poi i complementi più innovativi, per proporre uno stile d’arredo molto originale.

L’azienda mette a disposizione le ceramiche dei migliori marchi, le rubinetterie e i mobili dallo stile estetico che sa essere incredibilmente pratico e resistente. Barzotti si occupa di selezionare le marche migliori, per proporre stili di arredo innovativi, capaci di soddisfare le esigenze di chi vuole dedicare ampio spazio al benessere personale attraverso la cura del corpo.

Come scegliere sanitari e lavabi in un bagno moderno

Nel bagno moderno i sanitari e i lavabi vanno incentrati su linee pulite, a volte improntate ad uno stile prettamente minimal. Spesso infatti si utilizzano sanitari di forma quadrata oppure si ricorre all’uso dei sanitari sospesi.

Per esempio i lavabi e i bidet possono essere scelti bianchi con una rubinetteria in acciaio oppure con la rubinetteria stessa tinta di bianco. Lo stile di arredamento moderno del bagno non esclude a priori i contrasti cromatici.Tuttavia tende sempre a privilegiare la scala cromatica chiara.

Il ruolo svolto dalla luce

Nello stile di arredo bagno moderno un ruolo importante è costituito dalla luce. Soprattutto rendono bene i faretti con illuminazione a LED, che si possono orientare come meglio si crede, per trovare tante soluzioni ideali.

Nel moderno viene privilegiato soprattutto l’effetto soft, in modo da valorizzare e mettere ancora più in evidenza le superfici bianche del bagno. Una particolare attenzione va dedicata alla luminosità dell’angolo doccia.

Solitamente nello stile moderno si bada a costituire un’illuminazione tale da riuscire a mettere la doccia in evidenza. Quindi, anche se si spengono le luci nel resto della stanza da bagno, la doccia può comunque restare illuminata, contribuendo a creare un ambiente più rilassante.

Il ruolo delle piastrelle

Ma anche le piastrelle sono molto importanti nel bagno moderno, soprattutto se si utilizza il contrasto fra il nero e il bianco. È uno stile tipico che si vede soprattutto nei bagni più grandi, mentre per gli ambienti più piccoli è meglio mantenersi sulle piastrelle bianche, per dare più luce e un senso di spaziosità.

Un’altra tendenza tipicamente moderna è quella di non fare ricorso alle piastrelle, ma di utilizzare anche in bagno la carta da parati. Anche da questo punto di vista si bada ad uno stile minimalista, che non vuole scendere affatto nell’abbondanza delle decorazioni, per non appesantire troppo l’ambiente.