Vanessa Combattelli è la nuova responsabile della Commissione Cultura di Forza Italia Giovani

E' stata nominata responsabile della Commissione Cultura di Forza Italia Giovani l'abruzzese Vanessa Combattelli, notizia che riempie di soddisfazione la giovane che da tempo lavora su tematiche culturali considerandole infatti essenziali per la stessa attività politica.

Così, il presidente nazionale di FIG, Stefano Cavedagna, ha riconosciuto l'impegno incaricandola con l'obiettivo di operare insieme per una formula politica che tenga conto della formazione culturale dei giovani, ad oggi essenziale ma al tempo stesso sottovalutata da molti partiti.

Lo stesso Cavedagna ha ritenuto importante nei suoi primi mesi di incarico - è stato infatti eletto lo scorso 11 novembre dal partito, porre un forte accento sull'aspetto culturale nel contesto di attivismo politico, dando una volta per tutte la possibilità di concretizzare quelle proposte che risultano essere l'alimentazione stessa per chi ha intenzione di lavorare seriamente al fine di raggiungere grandi obiettivi.

La Combattelli dichiara in una nota:

"Sono emozionata per questa responsabilità, ho sempre ritenuto la cultura qualcosa di profondamente importante per chi fa politica, la differenza sostanzialmente tra chi ha una base e chi non ce l'ha.

Mi sento pronta a lavorare anche per questa esperienza con grande serietà e trasparenza, perché oggi più che mai i giovani hanno bisogno di cultura e la cultura ha bisogno dei giovani per essere veicolata e per migliorare la nostra società.

Grazie di cuore al presidente Stefano Cavedagna per la fiducia, farò in modo di ripagare queste aspettative."