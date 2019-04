E’ questo il tema della nuova MasterClass che si terrà il 1 febbraio all’Aurum



L’incontro è gratuito perché è sponsorizzato dalla CoachingX100 School.



Il punto di partenza è che il cervello è un pessimo padrone, ma è un servitore straordinario.



La novità di questo programma è data dal fatto che anche le sfide più grandi possono essere superate imparando ad esprimere il potenziale del proprio cervello.



Tutte le ricerche scientifiche più recenti sono d’accordo nel confermare che il cervello è un organo molto più sensibile rispetto a tutti gli altri organi.



Infatti mentre tutti gli altri organi del corpo umano hanno funzioni specifiche, il cervello ne ha alcune, ma il resto è aperto a molte possibilità ed è qui che risiede il potenziale inespresso.



Protagoniste assolute di questa MasterClass sono le 7 certezze sul modo in cui funziona il cervello perché si tratta dei dati di fatto che facilitano un’applicazione immediata di piccole operazioni da ripetere durante il corso di ogni giorno.



Lo scopo di questo programma è di aiutare ad imparare

Come riprogrammare il cervello in modo da far brillare la propria Chiarezza mentale in ogni campo

Cosa fare per zittire le distrazioni e moltiplicare le proprie possibilità attuali;

Come accedere alle proprie risorse più nascoste in modo da aumentare l’Autorità interiore.

La durata dell'incontro è di 100 minuti e l'obiettivo principale del programma è facilitare l'espressione reale del Potenziale Umano attraverso la comprensione del modo in cui funziona il linguaggio delle emozioni, del corpo e della mente.

MEGA POTENZIALE

*7 Certezze dalla Scienza del Cervello

per superare le Grandi Sfide con Piccoli Passi*

Quando: Venerdì 1 Febbraio

Dove: AURUM - Pescara

Ore: 18,00 – 19.45



L'ingresso è libero ma sono disponibili solo 25 posti.

E’ possibile contattare la segreteria dell’evento via Whatsapp scrivendo "1 posto per me – MEGA P" al numero 349 4978015 <-- Questo recapito è solo per la prenotazione