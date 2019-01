Montesilvano, all'Antistadio di via Senna verso la posa del manto erboso

«Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo antistadio di via Senna. Mentre vanno avanti gli interventi di esecuzione del primo lotto che si concluderanno, tempo permettendo, nell'arco di un mese, è in corso la fase di aggiudicazione delle opere relative al secondo lotto».

A dirlo è l'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi.

«Per ottimizzare i tempi di completamento di questa opera - sottolinea - abbiamo svolto nelle ultime settimane le pratiche di gara per l'affidamento dei lavori di posa del manto in erba sintetica di ultima generazione, ossia l'ultimo tassello di questo progetto che arricchirà ulteriormente l'offerta impiantistica sportiva della città. Sei sono state le offerte economiche e tecniche avanzate da altrettante ditte. Ora, aperte le buste e completate tutte le verifiche di rito, entro quindici giorni, i lavori verranno ufficialmente affidati ad un'impresa che poi avrà 45 giorni di tempo per la posa del manto».

I lavori del primo lotto, attualmente in corso, prevedono la realizzazione della base in terra su cui verrà installato il nuovo manto in erba sintetica, oggetto invece del secondo lotto, l'impianto di illuminazione del campo, lo spostamento dei sostegni per l'illuminazione pubblica, la realizzazione di un sistema drenante, i blocchi di fondazione per la recinzione e la nuova recinzione tra l'area e lo stadio.

Tutti i lavori progettati secondo le disposizioni della Federazione Gioco Calcio consentiranno alla struttura di ospitare gare fino alla prima categoria.

Il primissimo progetto dell'antistadio risale al febbraio 2012. A novembre dello stesso anno venne deliberato uno stanziamento per la realizzazione del primo lotto, ma le procedure di gara non vennero cominciate.