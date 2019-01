Sabato stelle del pattinaggio in Piazza Salotto per la chiusura della pista di pattinaggio

Spettacolo sul ghiaccio sabato 26 gennaio sulla pista installata a piazza della Rinascita con "PESCARA ON ICE" Spettacolo sul Ghiaccio. Una prima per l'evento che comincerà dalle 16.30 e avrà come centro la pista che diventerà uno speciale palcoscenico per artisti del pattinaggio di fama mondiale.

Si tratta di un evento che chiude le attività della struttura a cuore, una forma singolare scelta dal Maestro Massimo Di Francesco proprio per Pescara e che nei giorni delle feste natalizie è stata una delle attrazioni del centro commerciale naturale, accogliendo migliaia di appassionati e curiosi sperimentatori.

In pista scenderanno gli insegnanti che supportano Carolina Kostner e che hanno lavorato per "Notti sul Ghiaccio", il noto show di Rai 1 presentato da Milly Carlucci, una squadra che regalerà belle e forti emozioni per le evoluzioni che regalerà al pubblico. Squadra a cui si aggiungeranno anche diversi talenti locali che si sono distinti nelle varie discipline anche fuori dall'Abruzzo. L'occasione sarà utile anche per fare le ultime pattinate, l'organizzazione infatti distribuirà buoni sconto utilizzabili per il 26 e 27 Gennaio. Un'emozione da non perdere per assistere a uno spettacolo davvero speciale".