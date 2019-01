Elezioni, uffici aperti per duplicati delle tessere elettorali

"A partire dal 28 gennaio 2019, il rilascio delle tessere elettorali per le Elezioni Regionali del prossimo 10 febbraio 2019, verrà attivato all'U.R.P. del Comune di Pescara, in piazza Italia, grazie alla sinergia operativa tra il Servizi Demografici – Elettorale e lo Sportello Unificato per il Cittadino.

Con l'avvicinarsi alla data delle elezioni saranno intensificati, orari di apertura e postazioni aperte per gli utenti, al fine di fornire la migliore risposta in tempi celeri a coloro che ne avranno bisogno. Va precisato che si possono richiedere le nuove tessere elettorali nel caso in cui siano esauriti gli spazi sulla tessera, oppure in caso di smarrimento o deterioramento della scheda, nonché i diciottenni che votano per la prima volta e i neo residenti.

Per quanto riguarda invece i seggi elettorali n. 131, 132, 133 e 134, situati all'interno della scuola Cascella di San Silvestro che è attualmente chiusa per lavori, si è provveduto allo spostamento delle sezioni in una nuova sede, quella della scuola primaria Pineta d'Annunzio (via Scarfoglio 35), dove gli elettori di San Silvestro potranno andare a votare. Invece il seggio elettorale n. 104 di via Lago Sant'Angelo, andrà definitivamente collocato nella sede elettorale di via Sacco, all'interno della scuola primaria Don Milani e, infine, i seggi n. 112 e 113, sempre di via Lago Sant'Angelo vanno definitivamente nella sede di via Salara Vecchia 34 della scuola Gianni Rodari".