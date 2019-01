Riaperta la ciclabile in via Valle Roveto. Al lavoro su quella della Strada Parco

Riaperta questa mattina la pista ciclabile che corre sull'argine fluviale. Partiti invece i lavori sulla ciclabile di Viale Sabucchi. L'Amministrazione Comunale ha destinato un fondo di 40.000 euro per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione per le piste ciclabili, necessari, nonché urgenti, perché entrambi i percorsi tornino fruibili in piena sicurezza.

"Per la ciclabile sul lungofiume si è trattato di lavori finalizzati a rimettere in sicurezza la pista di via Valle Roveto che presentava dei lievi avvallamenti e delle spaccature del piano viabile, derivanti dal cedimento di alcune parti della pista – illustrano gli assessori a Lavori Pubblici e Mobilità Antonio Blasioli e Marco Presutti - Per la soluzione di queste criticità gli interventi prevedevano il livellamento della superficie della pista, con il rifacimento del tappeto e il riempimento delle fessure con del bitume, oltre alla sostituzione e riparazione di alcuni tratti della staccionata in legno. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta VE.MA. Srl di Pescara che ha effettuato un ribasso del -12,78 per cento.

Per quanto concerne, invece, la pista ciclabile di via Sabucchi, i lavori prevedono la bonifica della piattaforma attraverso l'eliminazione delle radici superficiali e il rifacimento del manto bituminoso con la posa in opera di un primo strato di binder (dove necessario) e il successivo rifacimento del tappetino".