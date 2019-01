Corso Vittorio, partone il rifacimento del manto stradale del tratto riqualificato

Inizieranno lunedì, salvo pioggia, i lavori di rifacimento del manto stradale su Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Via Genova e Corso Umberto I.

"Si procederà con la demolizione del calcestruzzo deteriorato in quattro punti della carreggiata stradale; con la ricostruzione del massetto in calcestruzzo di spessore 30 cm. con doppia rete elettrosaldata; con il rifacimento della resina superficiale con colorazione uguale alla pavimentazione esistente – illustra ilo vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - Va detto che la resistenza del massetto che andremo a ricostruire è nettamente superiore a quella esistente, in quanto lo spessore è di 30 cm al posto dei 15 cm originari e la rete elettrosaldata, prima presente in un solo strato, ora sarà di due strati. Si interverrà inizialmente sulla corsia lato mare e successivamente sulla corsia lato monte e per fare gli interventi verrà istituito un senso unico di marcia per tutti i veicoli direzione sud – nord. Al fine di limitare disagi alle corse dei mezzi pubblici, dal 28 gennaio e fino alla fine dei lavori, le linee urbane, suburbane ed extraurbane, che transitano in direzione sud-nord su Corso Vittorio Emanuele II, resteranno sul Corso, mentre quelle che partiranno dal Terminal in direzione nord-sud, passeranno per via Bassani Pavone: praticamente finché l'intervento non sarà finito sarà attuata la consueta deviazione della domenica e dei giorni festivi. Tua si è già attivata per dare la massima diffusione alla comunicazione di queste modifiche al percorso.

Sperando in condizioni meteo favorevoli, ci vorranno poco più di una decina di giorni, ma daremo costanti informazioni sul progresso dei lavori, razionalizzando al massimo i tempi e rispettando la necessaria cronologia delle lavorazioni, perché la manutenzione duri più a lungo. Sono consapevole che ciò potrebbe causare qualche disagio specie i primi giorni del cantiere ,ma cercheremo di limitarli al minimo con l'assistenza della municipale".