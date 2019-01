Il 1 febbraio saranno pronti i due asili nido Mimosa e Conchiglia di Porta Nuova

"Oggi possiamo dire che gli sforzi compiuti per il miglioramento dell'offerta con la messa in sicurezza dei due nidi "La Mimosa" e "La Conchiglia", hanno consentito il raggiungimento della mission che questa Amministrazione si è posta e si pone, nella spinta a voler offrire un ambiente sicuro, affidabile e adeguato a garantire il benessere dei bambini, oltre che l'abbattimento completo delle liste d'attesa per l'anno scolastico 2018/2019. I lavori sono terminati, come sono terminate tutte le procedure che servono per poter riaccogliere i bambini nelle due strutture, che si trovano in una zona popolatissima della città e che ne rappresenteranno sicuramento un riferimento, nella nuova veste che hanno oggi.

Venerdì 1 febbraio li riconsegneremo alla comunità con una simbolica inaugurazione affidata proprio ai legittimi fruitori. Gli interventi fatti sono stati consistenti: adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientemente energetico e riqualificazione per un totale di oltre 600.000 euro in tutto.

Abbiamo sfruttato al meglio queste risorse per rendere i nostri nidi d'infanzia comunali in grado di accogliere in totale sicurezza i bambini delle moltissime famiglie che annualmente ne fanno richiesta. La principale criticità, con la quale ci siamo confrontati nel periodo di chiusura dei due nidi comunali presenti nella zona di Portanuova per i lavori di messa in sicurezza, è stata quella della carenza di posti disponibili negli asili nido. La strada è stata lunga, e per garantire un'offerta che rispondesse in maniera adeguata all'esigenza territoriale abbiamo fatto il possibile, stipulando convenzioni con i nidi d'infanzia privati autorizzati e acquistando posti per i nostri bambini.

Ora l'attesa è finita, i lavori consentiranno l'abbattimento delle liste d'attesa grazie anche alla rete di accoglienza che abbiamo costruito e saremo felici di fare festa con insegnanti e genitori perché questo è sicuramente un bel traguardo per un amministrazione che si è posta tra gli obiettivi di primaria importanza, quello di garantire e migliorare costantemente i servizi per l'infanzia.

Prima che ci insediassimo al governo della città la sicurezza è stata solo un progetto da realizzare, chiuso nei cassetti o reiterato di fronte alla carenza di fondi pronti da usare, noi appena insediati non solo abbiamo cercato e stanziato risorse per trasformarla in fatti concreti, ma abbiamo avviato tutte le verifiche necessarie a rendere sicure le scuole che nessuno aveva fatto prima e poi abbiamo progettato gli interventi dovuti, aperto i cantieri e operato, via via, su piccoli e grandi edifici che oggi sono finalmente a norma e all'avanguardia.

Tanti lavori sono ancora in corso e altri in fase di progettazione, non abbasseremo mai l'attenzione sulle scuole, che con la manutenzione della città sono la nostra priorità".