Grande successo per lo spettacolo organizzato dal gruppo AIDO di Pescara

Grande successo riscosso lo scorso venerdì 25 gennaio al teatro Circus di Pescara per lo spettacolo organizzato dall'associazione AIDO Gruppo di Pescara e CSV di Pescara, con il Patrocinio del Comune di Pescara, la ASL di pescara, il CRT di Abruzzo e Molise. La presidente Giuseppina Pasetti dichiara "ci dispiace di aver dovuto dire no a centinaia di persone per il sold out raggiunto già due settimane prima dello spettacolo.

Il nostro obiettivo, quello di comunicare ad un grande pubblico l'importanza della Donazione e del volontariato, è stato raggiunto con successo grazie agli attori della compagnia Teatrale Le Muse edAltro, la regista ed interprete principale, che ha interagito con il pubblico coinvolgendo anche le numerose autorità presenti che hanno accettato divertiti, uno di loro è stato coinvolto in uno sketch vestendo abiti femminili. Bravissimi gli attori Massimiliano Elia e Roberta Di Rocco, che con sensibilità ed ironia hanno parlato della "Donazione di Organi" rispettando un tema così delicato, supportati dall'intervento della Dott.ssa Rosamaria Zocaro direttore UOC di Terapia intensiva e Anestesiologia dell'ospedale Santo Spirito e coordinatore aziendale trapianti della Asl pescarese. La Dott.ssa Zocaro, ha parlato della grande professionalità e sensibilità che tutto il personale medico ed infermieristico della rianimazione (presenti numerosi in sala) impegna ogni giorno sia nel prendersi cura sia dei pazienti che dei loro familiari. Inoltre ha ringraziato tutti i familiari dei donatori presenti, per il grande coraggio e generosità mostrati nel prendere decisioni importanti, come accaduto ai genitori di Francesca Gerardi ai quali Annamaria Saviolo del consiglio Nazionale AIDO, ha consegnato una targa in ricordo della piccola grande guerriera Francesca. Il Papa' ha dichiarato ringraziando tutti "era giusto dare una seconda possibilità ai tre bimbi che hanno ricevuto gli organi di Francesca e alle loro famiglie. Mi auguro che anche a noi sia data una seconda possibilità, quella di diventare nuovamente genitori."

I vice sindaci di Pescara e Spoltore presenti, Antonio Blasioli e Chiara Trulli hanno dichiarato l'impegno assunto dagli uffici anagrafici da anni nel chiedere il consenso ai cittadini di diventare Donatori al rinnovo della carta di identità elettronica. La presidente dell'associazione prosegue, dichiarando che "l'impegno di tutto il gruppo di volontari di Pescara, è quello di proseguire insieme alle altre associazioni legate alla Donazione, con la quali hanno già collaborato in diverse manifestazioni e banchetti informativi con lo slogan VolontariAmo.

Insieme per un obiettivo comune, quello di informare, sensibilizzare tutti i cittadini alla cultura del Dono e del Volontariato, coinvolgendo soprattutto i giovani ragazzi. Il gruppo AIDO di Pescara, in questi giorni ospita cinque ragazze del liceo Galilei, le quali hanno aderito al bando del CSV che da circa vent'anni a Pescara promuove ai ragazzi delle scuole secondarie di svolgere attivita' di volontariato in una delle tante associazioni presenti sul nostro territorio. Prosegue dicendo

"grazie all'impegno del presidente Casto Di Bonaventura e di tutto il centro servizi per il volontariato, riusciamo ogni giorno a costruire questa rete. Mi auguro che i tanti dirigenti scolastici e amministratori, ci diano la possibilità di portare il nostro messaggio nelle scuole, per parlare di prevenzione della salute e sensibilizzare i ragazzi alla cultura sulla Donazione di Organi e del volontariato. Gruppo AIDO Pescara