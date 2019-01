A piazza Grue istituite due zone con limite di velocità a 10 e 30 km/h

"Nella giornata di oggi la Giunta ha approvato una rimodulazione della viabilità inerente piazza dei Grue. Non si tratta di grandi cambiamenti di sensi di marcia, quanto dell'istituzione di due zone a velocità limitata. Era una richiesta che proveniva da un comitato di cittadini che ha proposto una petizione sottoscritta da 168 residenti e che sulla base di pericoli riscontrati nell'area urbana di piazza dei Grue, dovuti soprattutto all'elevata velocità di percorrenza dei veicoli hanno chiesto di intervenire con l'istituzione di due zone a velocità limitata, rispettivamente con una velocità max di 10 e di 30 km orari.

Questi limiti saranno resi possibili sia dalla presenza di dossi che verranno installati, sia dalla presenza a terra degli indicatori di velocità massima consentita. Una modifica che riguarda tutta l'area costituita da largo Baiocchi, via Luca da Penne, via Tedesco, via Altobelli, via Polacchi e via Cola della Matrice e che viene incontro alla presenza nella zona di due scuole: la scuola dell'infanzia Mariele Ventre scuola e il liceo scientifico Leonardo Da Vinci la cui sede distaccata è di recente ubicata proprio in piazza dei Grue. E' una forma di partecipazione a cui abbiamo dato spazio, perché molto sentita e richiesta dai residenti. Ora procederemo con la sottoscrizione dell'ordinanza e poi con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e con la realizzazione dei dossi annunciati".