Vicenda giudiziaria La City, assolti Luigi Albore Mascia e Marcello Antonelli

“Esprimo la soddisfazione mia personale e di tutta la compagine di Forza Italia per l’assoluzione odierna del capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli e dell’ex sindaco, oggi consigliere comunale azzurro, Luigi Albore Mascia nella vicenda giudiziaria inerente La City. Non ho mai dubitato della correttezza e dell’onestà di due galantuomini che hanno operato sempre ed esclusivamente nell’interesse della città che hanno amministrato senza alcuna sbavatura. La decisione odierna rafforza ulteriormente il cammino del centrodestra alla riconquista della Regione prima e del Comune di Pescara il prossimo maggio”.

È il commento del Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.

“Sapevamo che l’assoluzione odierna poteva essere l’unica conclusione possibile dell’indagine su La City – ha ribadito il capogruppo Sospiri –, sapevamo che l’ex sindaco Albore Mascia e l’allora assessore all’Urbanistica Antonelli hanno lavorato per cinque anni tutelando solo gli interessi della nostra città. Non abbiamo parlato nei lunghi anni trascorsi proprio per non interferire con il lavoro della magistratura, capillare, attento, difficile, ma che alla fine ha portato a certificare nero su bianco, ove fosse necessario, l’onestà della giunta Albore Mascia. Da oggi riparte, ancora più spedito, il cammino per restituire all’Abruzzo e a Pescara un buon governo di centrodestra”.