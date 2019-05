Leicester d'Italia: il nuovo libro di Alberto Fuschi ambientato a Montesilvano

È uscito in questi giorni, nelle principali librerie online Giunti, la Feltrinelli, IBS, Amazon, Hoepli, Google Play, il nuovo libro del giornalista Alberto Fuschi, "Leicester d'Italia, Betis Montesilvano". Una storia di calcio ambientata interamente a Montesilvano.Tra finzione e realtà, il paese originario di Dean Martin avrà per la prima volta una squadra professionistica di tutto rispetto come nelle altre province italiane. In copertina un' immagine rara di Montesilvano Marina negli anni '70-'80. Sul retro il ritratto notturno del Riverside. Il familiare "Mulino" è stato uno dei luoghi più caratteristici del paese abruzzese. Quarant'anni dopo, grazie all'avvento dello sport, la celebre giostra tornerà a illuminare la strada dei "Grandi Alberghi". Contenuti extra offerti dall'ex calciatore di Fiorentina e Pescara, Giuliano Agostinone e l'ex allenatore Giuseppe Castagna, già autore di Montesilvano, una storia per immagini, 1997, Carsa Edizioni Pescara. "Leicester d'Italia" è disponibile anche in versione cartacea negli store Amazon di Italia, UK, Spagna, Francia, Germania e Giappone.

SINOSSI

Mentre il Leicester di Claudio Ranieri si prepara a sorprendere il mondo, una ridente provincia abruzzese subisce, quasi inconsapevolmente, un cambiamento epocale. Dalle ceneri del Virtus Lanciano, nasce il primo movimento calcistico di Montesilvano. Cinquantaquattromila abitanti bastano e avanzano per inseguire il sogno di una squadra professionistica di tutto rispetto. Esistono da anni modelli di provincia ben riusciti. Se pensiamo all'Empoli, alla SPAL, al Carpi, al Parma, all'Atalanta o all'esempio più illustre del calcio di oggi, il Sassuolo. Al palazzetto intitolato a Dean Martin, artista di origini montesilvanesi, comincia il lungo cammino del Betis Montesilvano. Tra sorrisi, amare delusioni e la follia di rincorrere il mito del calcio inglese, la città avrà per la prima volta un sapore diverso, innovativo e a tratti grottesco.