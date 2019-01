Open Fiber dona al Comune 4.000 mq di asfalto. Ecco le vie interessate

"Sì della Giunta alla convenzione sottoscritta con la società Open Fiber che si è occupata e si sta occupando della dotazione della fibra su larga parte della città, che ha scelto di donare alla città 4.000 mq di asfalto. Con la delibera approvata l'esecutivo ha individuato le strade oggetto di riqualificazione della carreggiata. Si tratta di:

via Firenze (i cui lavori inizieranno subito dopo la riapertura a doppio senso di Corso Vittorio Emanuele, per non creare intralci alla circolazione stradale);

via Venna, dove l'Aca ha terminato di lavorare su una nuova condotta fognaria;

via Monte Bolza;

Via Cadorna

via Palmerini che è invece una strada dove avevamo compiuto più di un sopralluogo nei mesi scorsi per via della situazione di pericolo in cui versa la carreggiata stradale

Fra le vie figura anche via Chiarini, dove è stato completato il lavoro relativo alla riqualificazione dei marciapiedi e dove grazie a tale convenzione potremo ora passare a quella che interesserà il manto stradale. I tempi sono stretti: attendiamo che le temperature si rialzino un po' per una migliore posa dell'asfalto e di qui a due settimane inizieremo a lavorare.

Per quanto attiene ai altri lavori in corso in centro città, stamattina abbiamo effettuato due sopralluoghi, il primo ha riguardato Corso Vittorio Emanuele, dove è stato già effettuato il getto di cemento sulla corsia lato monte, che ora avrà bisogno di qualche giorno per asciugarsi e subito dopo la Tecno Bitumi si potrà spostare sulla corsia lato mare per operare anche qui nei tratti dissestati, in modo da consentire comunque un senso di circolazione. C'è da dire che ad oggi non si riscontrano particolari problemi alla circolazione stradale, che è abbastanza fluida anche nelle ore di punta, ma cercheremo di sfruttare al meglio queste giornate senza pioggia per completare i lavori.

L'altro sopralluogo ha invece interessato via Trieste, dove invece la ditta sta lavorando sulla sezione destinata ai parcheggi e da lunedì verrà posta in opera la resina sulle betonelle. Un lavoro che richiederà una settimana per poter riaprire anche via Trieste ad un uso carrabile, oltre che restituirla ai pedoni, visto che la via è interamente riqualificata".