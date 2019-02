Potenziata la dotazione dei mezzi della Croce Rossa a Montesilvano

Una nuova ambulanza e un pullmino 9 posti per il trasporto disabili. Sono due i nuovi mezzi consegnati dal Comitato locale di Penne della Croce Rossa Italiana, questa mattina, nella piazza del Comune alla presenza del sindaco Francesco Maragno e dell'assessore Valter Cozzi, e che andranno a potenziare la dotazione del territorio di Montesilvano e di Pianella.

«La salute dei Montesilvanesi - ha affermato il sindaco Francesco Maragno - sarà sempre più tutelata grazie al potenziamento della dotazione della Croce Rossa. I volontari di questa associazione rappresentano una preziosa risorsa del nostro territorio e cogliamo questa occasione per ringraziarli per il loro costante e attento apporto. La sinergia della nostra Amministrazione con il comitato locale della Cri è sempre più stretto e sono tantissime le occasioni di collaborazione con questa associazione. Penso ad esempio all'assistenza alle persone con difficoltà motorie all'interno del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, ma penso anche alla convenzione per l'assistenza sulle spiagge con gli O.P.S.A. (operatori polivalenti salvataggio in acqua) della Cri di Montesilvano».