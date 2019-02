Progetto sorveglianza area di risulta, il servizio potrebbe proseguire per tutto il 2019

Domani cesserà il servizio sulla Federalpol, attivato lo sconrso 14 gennaio sull'area di risulta. Stamane la conferenza per fare il punto sul progetto e sul futuro dell'iniziativa con il vicesindaco e assessore all'Area di Risulta Antonio Blasioli e con Emilio Longhi, capogruppo del Pd che ha promosso la sperimentazione.

"Sono stati 21 giorni importanti per la città e per l'Amministrazione – così il vicesindaco Antonio Blasioli– Il servizio è stato molto apprezzato, sia dalla gente che dai commercianti e dai fruitori tutti dell'area di risulta e della zona del centro commerciale naturale. La vigilanza armata non è nata per essere una ronda, ma una forma di collaborazione con le forze dell'ordine alle quali consta l'intervento quando l'ordine pubblico viene turbato e a cui gli agenti si sono riferiti quando è emersa qualche criticità durante questi giorni. Una volta data concretezza alla proposta del gruppo Pd, ci siamo anche messi al lavoro per il futuro e oggi che tutti hanno apprezzato la vigile presenza di uomini che hanno monitorato la zona in queste tre settimane, possiamo annunciare che abbiamo in bilancio i fondi per farla andare avanti. Fra le proposte ricevute c'è quella di estenderlo alle ore diurne e di farlo in una zona più allargata di quella dell'area di risulta. Sono tutte valutazioni che faremo. Intanto da lunedì predisporremo tutta la documentazione per continuare, stringeremo al massimo i tempi delle procedure e subito dopo potremo riavviare la vigilanza, stavolta fino alla fine dell'anno. I fondi ci sono, abbiamo predisposto 100.000 euro in bilancio e poi vedremo se nel futuro potremo anche ampliarne l'entità. Il report è più che positivo: ogni giorno la Federalpol che ha risposto al bando indetto quando è stata lanciata l'iniziativa, ci ha comunicato quotidianamente come si è svolto il pattugliamento. Per 21 giorni abbiamo 3 report al giorno, uno per operatore e dai diari si evince che a mano a mano che si andava avanti col servizio, la situazione migliorava e i fenomeni e le presenze registrate all'inizio del progetto, si sono attenuati e sono scomparsi. La sperimentazione è certamente stata un'esperienza positiva da ripetere, ma l'esperienza più grande da promuovere per dare un destino diverso all'area di risulta, è di certo la riqualificazione, che è lo strumento più potente in mano a chi amministra per affrontare e vincere il rischio di degrado".

"Esperienza senz'altro positiva – così il capogruppo Pd Emilio Longhi- Ci siamo battuti per inserire i fondi nel bilancio per continuare il servizio perché ci eravamo dati l'obiettivo, in caso di successo dell'operazione, di continuarlo. A questo punto, cercheremo di ridurre al minimo i tempi burocratici necessari alla ripartenza del servizio, che commisureremo anche negli orari, visto che le giornate si stanno allungando, in modo da organizzare in maniera diversa e più utile le ore di copertura. Ci farebbe piacere un sostegno da parte di coloro che più traggono beneficio dal servizio, a tale proposito, parleremo con le associazioni di categoria per capire se con una partecipazione anche loro si possa strutturarlo in modo più articolato e ampio come ci viene richiesto".