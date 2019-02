Pescara, ecco l'illuminazione LED in via Piave, via Mazzini e Corso Umberto

Enel Sole al lavoro su Corso Umberto e via Mazzini per l'installazione delle nuove lampade a led. Sul posto il sopralluogo del vicesindaco e assessore alla Manutenzione Antonio Blasioli.

"Sono già terminati i lavori in via Piave, dove sono entrate in funzione già ieri sera – riferisce il vicesindaco e assessore alla Manutenzione Antonio Blasioli– Oggi saranno completati Corso Umberto e via Mazzini e la prossima settimana toccherà a Piazza della Rinascita, dove l'illuminazione restituirà luce e sicurezza a costi notevolmente inferiori a quelli spesi fino ad oggi. Va inoltre detto che a breve nei pressi della piazza si aggiungeranno anche dei pali intelligenti che consentiranno la ricarica dei veicoli elettrici, operazione che Enel X sta portando avanti su tutta la città e che consentirà a Pescara ".