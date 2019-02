Causa un incidente e tenta di cambiarne la dinamica. Sanzionato uomo di Picciano

Prima ha causato un incidente, poi ha cercato di modificarne la dinamica. E' quanto accaduto alcuni giorni fa a Montesilvano, quando un uomo, classe 1960, residente a Picciano, nel tentativo di fare un sorpasso lungo via Vestina in prossimità dell'incrocio con via Salieri, si è scontrato con un'automobile che era impegnata in una inversione di marcia. Dopo aver chiamato i vigili, l'uomo ha cominciato a modificare lo stato dei luoghi dell'incidente, spostando la sua auto e persino alcuni vetri che si erano rotti nell'impatto. All'arrivo dei vigili l'uomo ha anche fatto richiedere l'intervento dei sanitari del 118.

«I nostri vigili con grande attenzione - afferma l'assessore alla polizia locale Valter Cozzi - hanno notato alcune discrepanze nella dinamica ricostruita dall'uomo. Hanno pensato quindi di acquisire i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza del posto attraverso cui hanno ricostruito la effettiva dinamica dell'incidente e accertato tutti i movimenti fatti dall'automobilista sia per modificare la posizione della sua macchina che addirittura dei vetri rotti». Per l'uomo è scattata quindi una duplice sanzione, sia per aver effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio che per avere modificato lo stato dei luoghi dell'incidente.