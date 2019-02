Montesilvano, parte la riqualificazione di via Lazio

«Realizzazione degli impianti di servizi generali, rifacimento della pavimentazione, dei marciapiedi e degli impianti di illuminazione pubblica. Cambierà radicalmente il volto di via Lazio, dove entro il mese di febbraio verranno avviati i lavori tanto attesi dai residenti». A dirlo è l'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi che sottolinea: «La vicenda legata a questi lavori è stata molto travagliata. Queste opere, infatti, vennero avviate nel gennaio 2013 e avrebbero dovuto essere completate a marzo dell'anno successivo. Tuttavia, al nostro insediamento, nel luglio 2014, abbiamo invece trovato un cantiere fantasma, con lavori necessari ma assolutamente fermi. Ovviamente ne è scaturito un contenzioso con la ditta affidataria delle opere che invece furono bruscamente interrotte. Ora finalmente abbiamo approvato il progetto per un importo complessivo di circa 580 mila euro e affidato gli interventi alla ditta Granchelli Appalti che entro questo mese comincerà a lavorare».

I lavori consistono nella realizzazione di nuova linea di alimentazione dell'illuminazione elettrica con

sostituzione e spostamento di parte dei pali esistenti; realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della scuola posta nelle vicinanze di via Marinelli; continuazione della realizzazione della nuova linea della rete idrica; continuazione della realizzazione dei marciapiedi con una pavimentazione come quella attuale, sia lato monte che lato mare; rifacimento del manto stradale; realizzazione di pozzetti sul marciapiede per l'allaccio dei privati per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche; realizzazione del sistema di raccolta delle acque bianche.