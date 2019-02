Riqualificazione delle banchine portuali, al via la gara d'appalto

Continua l'iter del progetto di riqualificazione delle banchine del porto canale di Pescara, redatto Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per il bando Feamp, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca della Regione Abruzzo per un investimento di 552 mila euro su un finanziamento complessivo di 1.300.000 milioni per i quattro porti abruzzesi. L'elaborato definitivo esecutivo è ora pronto per l'appalto e per diventare cantiere già entro la primavera. Queste le novità emerse nella conferenza odierna tenutasi all'interno della stazione marittima con il sindaco Marco Alessandrini, il consigliere delegato al Mare Riccardo Padovano, il comandante della Capitaneria di Porto Donato De Carolis, Enzo Del Vecchio per l'Autorità regionale del Sistema Portuale e i rappresentanti dell'Autorità Marittima di Ancona che ha espresso il progetto.

"Dalle parole ai fatti, in attesa del completamento del porto – così il sindaco Marco Alessandrini - Il progetto che diventerà cantiere al più presto ha ricevuto il punteggio massimo fra gli elaborati abruzzesi e vuole contribuire a migliorare l'operatività di un comparto che in città occupa 240 persone, con una produzione 2016 di 565 mila chili di pescato, con un fatturato di oltre 3,3 milioni di euro, secondo i dati della Camera di Commercio di Pescara, realizzato con l'impiego di 87 pescherecci iscritti al locale Ufficio marittimo. Si tratta del secondo importante intervento che interesserà entrambe le banchine, l'altro è a cura del Flag Costa di Pescara e prevede anche la misura del miglio zero e punta a restituire decoro, identità e confort al nostro scalo che merita di ripartire al meglio".

"Partiranno presto i lavori destinati a rendere più sicuro e fruibile il porto canale e l'attività peschereccia della nostra marineria – aggiunge Enzo Del Vecchio, per la Regione – Abbiamo lavorato in squadra e in velocità perché questi interventi puntano a dare alla città banchine più vivibili e un'azione mirata alla maggiore conoscenza del comparto e di ciò che svolge. Siamo grati a tutti i soggetti che hanno fatto da ponte per questo risultato, Capitaneria in primis. Si è creata una sinergia bella e senza precedenti fra Autorità Portuale, Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Capitaneria di Porto che ha avuto come orizzonte gli interessi comuni al porto, tanto comuni da "navigare" in rotta con il Piano Regolatore Portuale, che farà rivivere completamente questa importante e storica infrastruttura".

"Siamo riusciti a lavorare in sintonia piena con l'Autorità portuale del Mare Adriatico centrale per consentire al nostro porto il rifacimento delle banchine – rimarca il consigliere con delega al Porto Riccardo Padovano fra i promotori dell'intervento – Ora siamo alla vigilia della gara e contiamo di veder affidati i lavori entro un mese. Il progetto è importante e recepisce le istanze della marineria, prevede: la predisposizione dei parabordi; la realizzazione di un'area dedicata alla riparazione delle reti; un'area di cattura con una sala di attesa sulla banchina sud per potersi rifocillare e attendere in rientro delle barche, all'interno della quale ci sarà anche la stazione meteo; servizi igienici a servizio di entrambe le banchine; il ripristino della parte di banchina nord realizzata in pietra della Maiella; il ripristino delle fontanine ubicate su entrambe le banchine; la dotazione delle reti fognarie di acque bianche e nere collegate al Dk15 e a servizio del mercatino a miglio zero di prossima istituzione (prevediamo di inaugurarlo prima di Pasqua). Un progetto concreto, che ha avuto il punteggio migliore per i suoi contenuti: accade perché si lavora insieme e perché quello che abbiamo messo nel progetto è ciò che i pescatori da 20 anni ci chiedono. Oggi sono felicissimo del lavoro fatto con l'Autorità di Ancona, siamo stati in pratica il primo progetto importante dal nostro ingresso nell'Autorità Portuale e puntiamo a dare al nostro porto tutto ciò che serve e che merita per poter crescere e attrarre".