Raccolta differenzia, aumento significativo a Montesilvano colli

Sono 1.400 gli utenti che, dall'apertura avvenuta il 14 luglio 2018, hanno usufruito del servizio di consegna autonoma dei rifiuti ingombranti nel centro di raccolta di via Inn.

Dai prospetti della ditta Formula Ambiente e Sapi si evince, inoltre, che la raccolta differenziata sull'intero territorio comunale, nel primo mese dell'anno, la percentuale si attesta al 30,92 % mentre nelle aree dove si effettuata il servizio di raccolta porta a porta, vale a dire le zone Colli e Pp1/Livenza si supera abbondantemente il 75 % (rispettivamente le percentuali sono state del 76,28 e 77,39).

«Evidentemente le nostre sono state scelte vincenti», spiega l'assessore all'Igiene urbana Paolo Cilli, «il trend eccellente nelle zone dove si effettua la raccolta differenziata, ormai stabilmente sopra il 75%, ci incoraggiano a continuare sulla strada intrapresa. Inoltre, nel mese di gennaio stati 151 gli utenti che hanno usufruito del servizio di consegna autonoma dei rifiuti ingombranti nel centro di raccolta di via Inn, dato che porta a un totale di 1.400 gli utenti dall'apertura, avvenuta il 14 luglio 2018. Due le campagne di informazione e sensibilizzazione promosse contro la disdicevole pratica dell'abbandono in strada dei rifiuti (#Abbandonalecattiveabitudini e Segnala l'incivile) che continuiamo a portare avanti anche aumentando i controlli con le foto trappole. A breve realizzeremo il secondo centro di raccolta a Montesilvano colle e il primo centro del riuso di via Nilo».

Segnala l'incivile, il servizio promosso dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Maragno e curato dalla ditta Formula Ambiente e Sapi, consente ai cittadini di inviare attraverso whatsapp, al numero 345 5938295, foto di rifiuti abbandonati.

Al centro di raccolta, in via Inn, i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri rifiuti nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Resta possibile il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio. Per usufruirne, è necessario prendere un appuntamento telefonico contattando il numero verde800195315, 085 8620460 per i cellulari.