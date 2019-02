Una conversazione non è fatta solo di parole.

Il corpo gioca un ruolo enorme nelle nostre conversazioni. Tutta la fisiologia viene coinvolta.

C’è di più. Il corpo e il cervello sono plasmati dalla qualità delle nostre conversazioni.

In questa nuova MasterClass si parlerà di come riconoscere quali conversazioni si concentrano su problemi che hanno una soluzione e quali conversazioni sprofondano nei problemi senza soluzioni o in temi trattati male o ripetitivi.

Dalle scoperte recenti nel campo delle neuroscienze sono emerse nuove indicazioni sull’impatto delle relazioni umane.

Più dell’80% delle volte sono le donne che tirano in ballo qualcosa che in genere gli uomini tendono ad evitare.

Ma mediamente aspettano 6 anni prima di cercare qualche soluzione efficace. Sei anni che possono costare tanto e che influenzano ogni altra area della vita. Dal lavoro alla salute.

Fortunatamente non è mai troppo tardi.

La cosa confortante è che ci sono 4 segnali in grado di predire la fine di una relazione sei anni prima che la rottura sia definitiva.

Questi 4 indicatori emergono dalle conversazioni quotidiane e rivelano la qualità di una relazione (e il suo destino) con una precisione e un’accuratezza che supera il 90% dei casi.

Sono i 4 nemici che vogliamo domare nella nuova MasterClass.

Se vuoi sapere cosa fare nel bel mezzo di una conversazione difficile vedi in fondo come prenotare il tuo posto.

--------------------------------------

CONVERSAZIONI DIFFICILI

Come dominare i 4 nemici

di ogni relazione

--------------------------------------

* Quando: venerdì 15 Febbraio - 2019

* Ore: 18.00 – 19.45

* Dove: AURUM, Pescara (sala Dannunziana)

L'INGRESSO E' LIBERO perché l'evento è sponsorizzato dalla CoachingX100 School

REGISTRAZIONI

Leggi in basso le indicazione per registrarti.

DURATA:

La durata di questo laboratorio è di 100 minuti. Dunque, si raccomanda la massima puntualità.

POSTI DISPONIBILI

Abbiamo scelto la sala più raccolta dell’Aurum.

SOLO 25 posti

PRENOTAZIONI:

SCRIVI alla segreteria dell'evento via Whatsapp

"1 posto per me CONVERSAZIONI--> 349 4978015 <-- questo

recapito è solo per la prenotazione