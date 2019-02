Dagli armadi certificati agli scaffali, il mondo di Castellani Shop per l’industria

Non solo macchinari e strumenti di lavoro: per le aziende è sempre più importante poter contare su complementi d’arredo robusti e di qualità. Castellani Shop, propone numerose soluzioni per arredare magazzini e locali di industrie e aziende. Partendo dall’esigenza delle realtà produttive e commerciali, Castellani ha sviluppato nel tempo numerose proposte per arredare con gusto e in modo funzionale tutte le zone, dall’ufficio al magazzino. Il core business di Castellani Shop è legato alla produzione di scaffalature, ma sono diversi gli azione del brand. Dagli armadi certificati all’arredamento per l’ufficio e la reception, Castellani Shop offre numerose possibilità a chi deve arredare aziende e industrie. Affidarsi a Castellani significa scegliere prodotti di qualità realizzati interamente in Italia grazie a materiali e processi di produzione sicuri e nel pieno rispetto delle normative.

Armadi certificati, una scelta importante per la sicurezza

Castellani realizza armadi certificati di alta qualità, modelli made in Italy utili e a prova di scasso. Gli armadi certificati offrono garanzie di sicurezza e protezione e permettono di custodire materiali importanti ma non sono l’unico modello offerto dallo shop di Castellani. Gli armadi di sicurezza firmati Castellani Shop sono numerosi. Rientrano nella categoria armadi di sicurezza Castellani Shop anche i modelli per sostanze pericolose, utili per tutte quelle aziende che lavorano con prodotti infiammabili, vernici, pesticidi e prodotti chimici. Presenti anche armadi blindati di forte spessore utilizzati soprattutto in ufficio o in zone archivio. Un’altra tipologia utile di armadio realizzata da Castellani è quella che protegge i materiali in caso di incendio: tutte le aziende dovrebbero dotarsi infatti di armadi ignifughi per la protezione di documenti importanti Presenti inoltre sullo shop anche armadi per dispositivi di protezione individuale. Tutti gli armadi di sicurezza, dagli armadi certificati a i modelli ignifughi, sono realizzati in lamiera d'acciaio verniciato e hanno piani regolabili in altezza.

Scaffali e strutture per il magazzino

Gli armadi certificati non sono gli unici strumenti importanti per garantire sicurezza e permettere una corretta archiviazione dei materiali. Castellani realizza per aziende, magazzini, negozi e uffici scaffali di alta qualità. Castellani Shop dispone di un’ampia proposta in termini di scaffalature che risultano utili, funzionali e versatili. Questo tipo di arredo è importante per lo stoccaggio di qualsiasi prodotto che avviene grazie a piani in metallo zincato e verniciato. Castellani offre il vantaggio di ricevere in tempi brevi le scaffalature; infatti è possibile acquistarle direttamente online tramite il sito. Per facilitare la scelta dello scaffale e le misure da adottare basta semplicemente utilizzare il configuratore e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Tutti gli scaffali Castellani possono essere posizionati a varie altezze, hanno piani regolabili e facilmente gestibili.

Uffici

Anche gli uffici delle aziende richiedono particolare cura in fase di allestimento. Castellani ha pensato alla comodità di tutti senza trascurare la funzionalità che deve essere sempre alla base delle scelte per l’arredo ufficio. Ecco perché su Castellani Shop è possibile trovare un’ampia scelta di prodotti per l’arredo ufficio. Castellani Shop realizza linee per l’ufficio operativo, adatte quindi a un ambiente molto spesso openspace e dallo stile minimal con scrivanie, mobili, librerie, classificatori e armadi per archiviare documenti cartacei e altri materiali importanti. Oltre all’ufficio operativo, Castellani arreda anche l’ufficio direzionale con prodotti più ricercati e particolarmente adatti a valorizzare gli ambienti di lavoro dove stile, design e funzionalità si incontrano. Presenti sullo shop anche soluzioni per l’arredo della zona reception e per le sale riunioni. L’ufficio firmato Castellani Shop si distingue per la cura dei dettagli in ogni zona e ogni stanza.

Scoprite tutti i prodotti Castellani Shop sull’e-commerce.