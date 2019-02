I Sindacati Osservano gli avvisi di selezione pubblicati da Attiva SpA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Le scriventi organizzazioni sindacali, alla luce degli avvisi di selezione pubblicati sul sito della società Attiva Spa in data 8 febbraio c.m., ritengono opportuno, fermo restando le utilità degli stessi avvisi e memori dei confronti avuti in precedenza, di valutare una procedura ricognitiva nell’organico aziendale al fine di individuare figure professionali confacenti a quelle richiamate negli avvisi suddetti, come disposto nelle dichiarazioni delle parti stipulanti presenti nel CCNL Fise Assoambiente vigente.

Inoltre si osserva che sarebbe stato opportuno, tra l’altro in una fase in cui è imminente la chiusura della procedura di fusione per incorporazione di ben tre società (Attiva S.p.a., Linda S.p.a. e Ambiente S.p.a.), un preliminare incontro/confronto sindacale.

Per quanto sopra e al fine di adottare una procedura condivisa anche per il futuro, si richiede un immediato incontro con la Spettabile Azienda e con l’Amministrazione e i Capigruppo destinatari della presente.