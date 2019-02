Ufficio Tributi di Pescara, inaugurato il nuovo sportello

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Taglio del nastro per i nuovi sportelli dell'Ufficio Tributi del Comune di Pescara, ubicati al pian terreno degli attuali, in via Venezia (zona retrostate Agenzia delle Entrate).

Stamane la simbolica apertura del nuovo front office con il sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco Antonio Blasioli, l'assessore alle Finanze Marco Presutti, il direttore generale del Comune Guido Dezio, la dirigente del Settore Maria Gabriella Pollio, i coinsiglieri Emilio Longhi, Carlo Gaspari, Lola Gabriella Berardi, Maria Ida D'Antonio, Peppino Bruno, Pierpaolo Zuccarini, il personale degli uffici e anche i rappresentanti di Agenzia delle Entrate, con Marco Campilii, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Pescara Giancarlo Grossi.

L'utenza dai prossimi giorni verrà accolta nei due ampi locali più accoglienti e accessibili, per ricevere ogni tipo di assitenza, da quella tradizionale a quella innovativa che si svilupperà con alcune interessanti sinergie con altri soggetti competenti in materia tributaria e fiscale presenti sul territorio cittadino, prima fra tutte quella ad esempio con i Caf e patronati.