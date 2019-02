Online il nuovo sito di Urbanistica del Comune di Pescara

Nuova veste per il sito web "urbanistica e territorio" del Comune di Pescara. Nell'ottica della semplificazione amministrativa e della trasparenza, direttamente dal portale del Comune di Pescara si potrà accedere alla pagina web dell'urbanistica, un sito rinnovato sotto l'aspetto grafico e funzionale che permetterà un accesso più facile per professionisti e cittadini alle informazioni e cartografie disponibili. Alla pagina http://urbanistica.comune.pescara.it sarà possibile trovare le informazioni tecniche relative al piano regolatore e a tutta la pianificazione attuativa del Comune di Pescara e a quella di enti sovraordinati come Regione e Provincia che hanno riflessi sul territorio comunale.

"Uno spazio bene in evidenza è stato dedicato alle varianti al piano regolatore, considerando che spesso questi importanti atti amministrativi sfuggono agli occhi della popolazione e alla modulistica - commenta l'assessore all'Urbanistica Loredana Scotolati - Anche l'accesso agli uffici diventerà più semplice potendo trovare l'elenco dei tecnici del settore, con riferimenti telefonici, mail e locali nei quali sono ubicati Stiamo lavorando non solo per concludere entro il mandato la variante alle norme tecniche del piano regolatore per "la rigenerazione urbana" e quella per la modifica e facilitazione di attuazione dei comparti. Il nostro impegno costante è anche per tutte quelle attività meno visibili ma molto utili ai professionisti e cittadini che ogni giorno devono scontrarsi con la burocrazia. Dopo il sito web dell'urbanistica rinnoveremo anche quello dell'edilizia "Sue" e delle attività produttive "SUAP". L'accesso diretto e facilitato alle informazioni permette non solo di incrementare la trasparenza dell'Ente ma anche l'efficienza del mondo produttivo che gira intorno all'edilizia".