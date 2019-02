Trucchi per vincere alle slot: esistono davvero strategie per capire quando pagheranno?

Sono tanti i miti che si rincorrono attorno a slot online e strategie di gioco messe in campo dai più appassionati, ma la domanda più frequente che i giocatori si pongono sul web, e non solo, è: come capire quando una slot da per pagare?

Conoscere in anticipo il momento esatto in cui sui rulli comparirà una combinazione vincente rappresenterebbe un bel vantaggio chiaramente: una puntata cospicua con il giusto tempismo e in pochi secondi sarebbe assicurato un ricco premio.

Blog e portali dedicati al gioco ospitano una miriade di guide che promettono agli ignari utenti la strategia definitiva, ma purtroppo la verità è solo una: prevedere il comportamento di una slot machine, tradizionale oppure online, è del tutto impossibile.

Prevedere il comportamento delle slot: la nascita del mito...

Ad animare la costante ricerca di strategie segrete per sbancare alle slot è, naturalmente, in primis il desiderio di arricchirsi in modo semplice e veloce. D'altra parte, il desiderio di razionalizzare qualunque situazione e tentare di individuare uno schema anche là dove esso non è affatto presente è per certi versi connaturato nella natura umana.

… E le ragioni per cui risulta impossibile

Nelle slot, l'esito di ciascuna rullata risulta completamente indipendente da tutti quelli che l'hanno preceduta e da tutti quelli che la seguiranno. A determinare quali simboli compariranno sui rulli al termine dello spin e in quale ordine è solo ed esclusivamente il caso.

Non si tratta solo di una descrizione teorica del gioco, ma di un obbligo stabilito dalle norme che regolamentano l'industria dell'azzardo. In effetti, per operare in Italia i casinò online devono essere in possesso di una regolare concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve ADM). L'agenzia, oltre a vigilare sul comportamento del gestore, si occupa anche di verificare che tutti i giochi rispettino gli standard previsti, soprattutto in termini di equità e probabilità di vincita.

Le slot online devono assicurare ad ogni utente le stesse possibilità di aggiudicarsi un premio, indipendente dal numero di giocate effettuate o dall'entità delle puntate. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe a crearsi una chiara situazione di illecito.

Slot online e casualità: come funziona l'assegnazione delle vincite

L'entità dei premi distribuiti dalle slot, come noto, dipende essenzialmente dal valore della combinazione ottenuta. Maggiore è il numero di simboli uguali che si allineano e maggiore è il valore del moltiplicatore applicato alla puntata iniziale. Come stabilito all'interno delle Linee guida dell'ADM, il valore dei simboli, dei jolly e degli eventuali simboli bonus deve sempre essere riportato in modo chiaro nella cosiddetta "Tabella dei Pagamenti".

Ma cosa garantisce che il susseguirsi delle combinazioni di simboli sui rulli delle slot segua un andamento dettato esclusivamente dal caso?

Descrivere gli algoritmi matematici alle base delle slot online sarebbe un compito troppo ambizioso. Tuttavia, tutti i giochi a distanza basati sulla fortuna si fondano su un simile meccanismo: il cuore del sistema è rappresentato da un software RNG, ovvero Random Number Generator, in grado di generare lunghe sequenze di numeri completamente casuali.

Ad ogni numero corrisponde un simbolo del gioco, così, viene creata una corrispondenza tra le sequenze randomiche dell'RNG e quelle delle figure che si rincorrono sui rulli delle slot. In questo modo, si garantisce l'assoluta casualità delle combinazioni generate al termine di ciascun singola rullata.

Slot machine hacking: funziona davvero?

Un altro mito, legato a quello della prevedibilità dell'esito delle rullate, riguarda la possibilità di alterare il funzionamento delle slot, sfruttando software oppure appositi tool. Al di là delle notevoli competenze necessarie per aver successo in una simile impresa, va detto che tentare di frodare un gestore online rappresenterebbe in ogni caso un reato.

In più, spuntarla sarebbe quasi impossibile: ogni singola operazione effettuata dai conti gioco attivi in Italia viene registrata e monitorata proprio per evidenziare eventuali illeciti; qualunque premio ottenuto attraverso sotterfugi sarebbe destinato ad essere scoperto ed annullato.

Conoscere le slot per giocare in modo consapevole

Insomma, non ci sono vie di scampo: l'unico modo per conquistare un premio da sogno con una giocata alle slot machine consiste nell'essere davvero molto fortunati.

L'innumerevole varietà di slot oggi presente online, tuttavia, non si differenzia solo per stile grafico e ambientazione scelta, ma anche per caratteristiche quali RTP medio, numero di linee di vincita e livello di volatilità. Analizziamo nel dettaglio questi elementi e cerchiamo di capire in che modo orientarsi nei vasti cataloghi proposti dai casinò online.

Che cos'è l'RTP

L'RTP, o Return To Player, è un valore caratteristico della slot che indica la percentuale della raccolta generata restituita ai giocatori attraverso le vincite. Si tratta di un valore medio, che misura in realtà il ritorno teorico previsto su un lungo arco di tempo.

In sostanza, è possibile scorrere le slot presenti nel catalogo di un gestore online e orientare la propria scelta su quelle che offrono l'RTP (o, volendo, il payout) più elevato. Tale slot, mediamente, pagherà di più delle altre, ma attenzione: il fatto che una maggiore quota della raccolta torni ai giocatori non vuol dire che le probabilità di vincita saranno maggiori.

Come funzionano le linee di vincita

Una buona strategia per aumentare le chance di veder comparire una combinazione vincente al termine della rullata consiste nello scegliere slot caratterizzate da un elevato numero di linee di vincita. Nelle slot online, infatti, il numero di possibili allineamenti che danno diritto ad un premio può variare fino a raggiungere la sorprendente cifra di 10.000.

Un numero maggiore di linee di vincita equivale a più chance di conquistare un premio. Non bisogna però dimenticare che la singola puntata selezionata inizialmente viene moltiplicata per il numero complessivo di linee di vincita (quindi in una slot con 50 linee di vincita, una puntata di 50 centesimi genera un importo totale pari a ben 25 euro).

Perché scegliere slot con bassa volatilità

L'ultimo parametro da considerare è quello relativo alla volatilità. In sostanza, questo valore mette in relazione la frequenza delle vincite con l'entità dell'importo. Scegliendo di giocare con una slot caratterizzata da una bassa volatilità, si otterranno combinazioni vincenti con una frequenza maggiore, ma i premi saranno relativamente contenuti.