A Pescara sono iniziati i pagamenti per il rimborso dei libri di testo

Presso gli sportelli della BANCA POPOLARE DI BARI (ex Tercas - Caripe) di Corso Vittorio Emanuele a Pescara sono in pagamento le somme relative al secondo rimborso delle spese per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado - anno scolastico 2018/2019.

Per riscuotere le somme occorre essere muniti del codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento.



Tali rimborsi sono relativi alle istanze presentate entro la data del 13.11.2018