Pescara Creative Class, ecco i workshop gratuiti per under 35

Lavoro e formazione nel campo della cultura e della creatività per i ragazzi e le ragazze di Pescara. Ecco Pescara Creative Class. Si svolgeranno a partire da questa settimana e per i prossimi mesi una serie di workshop professionalizzanti nel campo della creatività e della cultura nei settori di foto, video, animazione, fumetto, illustrazione, grafica, scrittura, editoria con professionisti nazionali che verranno qui a Pescara comodamente per tutti per voi. L'iscrizione é GRATUITA per gli under 35 (possono partecipare anche gli over35 ma con un piccolo contributo). Stamane la presentazione con l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo, i responsabili dell'associazione Atelier 010, Alessandra Di Zio per l'Ufficio Cultura del Comune e la consigliera Daniela Santroni che ha seguito il progetto.

"Pescara Creative Class è forse fra i progetti più belli e utili avuti in questi anni per le politiche giovanili – così l'assessore alle Politiche Giovanili Giovanni Di Iacovo – Utili, perché il progetto punta a una piena integrazione e avvicinamento col mondo del lavoro, con linguaggi nuovi accesi e frequentati nel nostro territorio, fornendogli una robustezza professionale abbastanza in edita. Il progetto prevede corsi formativi professionalizzanti, gratuiti e per under 35, che hanno come obiettivo sbocchi nel mondo della cultura e della creatività. Rispetto alla frase che con la cultura non si mangia, questa è l'ennesima riprova del fatto che non è vero, si può entrare nel mondo del lavoro a testa alta con la passione che anima chi lavora nella cultura. Avremo laboratori di altissimo profilo con professionisti del settore, perché oltre che a una fruizione della cultura ci siamo impegnati anche alla creazione di percorsi formativi perché questo settore abbia l'importanza che merita anche in termini di prodotto interno lordo".

"Il progetto nasce da un bando della Regione sul fondo nazionale delle politiche giovanili – illustra la consigliera Daniela Santroni - Gli scorsi anni era rivolto ai centri di aggregazione giovanile e ne abbiamo vinti due, quest'anno abbiamo i workshop su cultura, creatività e lavoro. In venti giorni l'Amministrazione ha fatto l'avviso pubblico, ha scritto il progetto lo ha presentato in Giunta comunale e alla Regione e siamo riusciti ad avere formatori di grande qualità grazie alle proposte che Atelier 010 che si è aggiudicato l'intervento ha fornito. Il finanziamento più alto è della regione 23.000 euro, a questo si aggiunge il contributo del Comune e dell'associazione. Si comincia Giovedì con una sorta di anteprima con il workshop del regista Silvano Agosti presente anche al festival di Locarno con il lavoro che presenterà anche a Pescara come evento off del progetto, accadrà in molti altri casi, perché l'indotto di questi corsi è di grandissima qualità".

"Un bando di valore che ha dimostrato dalle tante domande pervenute al Comune la qualità della proposta – così Alessandra Di Zio dell'Ufficio Cultura – Abbiamo razionalizzato al massimo i tempi, il risultato è un progetto che coinvolgerà tanto pubblico e che concentrerà grande attenzione da parte del mondo della cultura".

"Pescara Creative Class, al via la formazione culturale partecipata - così Martina Montemagno ed Enrico Peca di Atelier 010. Tre le sezioni: foto, animazione e video; fumetto, grafica e illustrazione; scrittura ed editoria. Tantissimi i workshop professionalizzanti nel campo della creatività e della cultura nei singoli settori a iscrizione GRATUITA per gli under 35 e con un contributo di 50 euro per over 35".

Ecco alcuni dei workshop:

Sezione foto, animazione e video

21 Febbraio - Silvano Agosti. Cinema e Creatività - dall'impotenza alla creatività

6/7 Aprile - Dina & Solomon. Visual Storytelling

25/26 maggio - Apparati Effimeri. Videomapping

29/30 Giugno - We are Müesli. Narrative game design

Sezione fumetto, grafica e illustrazione

30/31 marzo - Chiara Riva | Introduzione alla brushpen

27/28 aprile - Gianluca Costantini | Disegnare la frontiera

4/5 maggio - Luca Barcellona | Pittori di cinema

Sezione scrittura ed editoria