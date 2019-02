Reddito di Cittadinanza: 4 mila assunzioni nei Centri per l'Impiego ma i lavoratori già ci sono

Nel decreto legge approvato a fine gennaio 2019 denominato "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni", all'articolo 12 riguardante le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di Cittadinanza, si fa riferimento al potenziamento di ANPAL Servizi Spa per la stipula di contratti di collaborazione e per la stabilizzazione di parte del personale già dipendente con contratto a tempo determinato. Parliamo dell'impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021.

Inoltre, nello stesso decreto e al medesimo articolo, si autorizzano le Regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale , aumentando le dotazioni organiche con decorrenza a partire dal 2019 per il potenziamento dei Centri Per l'Impiego, con uno stanziamento di risorse pari a 120 milioni per 2019, 160 milioni per il 2020 e 160 milioni per il 2021, a fronte di un totale di un miliardo di euro predisposti.

Parliamo del Reddito di Cittadinanza, che dovrà rispondere da subito ad un importante flusso di richieste e far fronte a milioni di beneficiari. Per rispondere a tali sfide sarà necessario, come definito dal decreto, assumere migliaia di operatori in grado di rilanciare il ruolo e le funzioni dei Centri Per l’Impiego. Ma da anni sono stati impoveriti di personale e risorse, e di fatto è stato impedito a questi enti di svolgere la funzione pubblica nel favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I l professore Tridico, mentore del ministro Di Maio e tra i fautori della proposta del Reddito di Cittadinanza, ha qualificato lo stanziamento delle risorse nel decreto come la più grande assunzione pubblica dell’attuale Governo .

Anche noi crediamo sia così, ma diciamo di più.

Ci sono centinaia di operatori dei Centri Per l'Impiego che sono stati assunti negli anni precedenti, hanno maturato competenze e professionalità e hanno svolto per anni servizio a vario titolo all'interno di quegli uffici.

Centinaia di operatori abruzzesi dei Centri Per l'Impiego sono stati lasciati a casa perchè le amministrazioni precedenti hanno deciso di non investire su quelle professionalità.

Il prossimo 6 marzo, giorno in cui sara` possibile iniziare a inoltrare le domande per il RdC, le competenze maturate dagli ex-lavoratori dei Centri Per l’Impiego permetterebbero un' immediata operatività degli stessi e un risparmio dei costi di formazione, quindi un reale e tempestivo miglioramento del sistema di orientamento al lavoro.

Viceversa, il rischio di veder fallire il Reddito di Cittadinanza e` alto e non riconoscere il lavoro svolto in passato nei CPI rappresenterebbe un grave errore in questo senso.