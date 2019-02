Montesilvano, conclusi i lavori alla scuola dell'Infanzia Fonte d'Olmo

Un nuovo tassello è stato posto nel progetto di restyling delle scuole della città. Si sono conclusi i lavori di miglioramento della scuola dell'infanzia Fonte d'Olmo dell'istituto comprensivo Rodari. «In appena un mese – sottolinea l'assessore all'edilizia scolastica Maria Rosaria Parlione - sono stati effettuati gli interventi di risanamento igienico sanitario e di manutenzione del solaio del plesso. Le opere sono state inserite nell'ambito dell'adeguamento sismico scolastico».

I lavori hanno riguardato l'impermeabilizzazione di tutto il solaio, il rifacimento del portone di ingresso e altre piccole opere edili. «Eseguire questi interventi - afferma l'assessore - ci permette di garantire un luogo salubre, sicuro e confortevole per i nostri bambini. In questi anni abbiamo veramente fatto tantissimo per le scuole del nostro territorio, intervenendo con opere di adeguamento sismico quindi di maggiore portata strutturale, o anche con semplici rinfrescata, senza citare i nuovi edifici scolastici. Oltre infatti ad aver completato la scuola di via Adda e iniziato i lavori di completamento del piano superiore, sono in fase di realizzazione quelli della nuovissima scuola di via Almirante».

Il progetto di restyling di tutte le scuole della città ha previsto interventi di miglioramento sismico nella scuola dell'infanzia De Zelis e nella scuola don Bruno Cicconetti e di adeguamento sismico nell'asilo nido Lo Scoiattolo in via Chiarini.