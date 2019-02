Immobili comunali per attività socio-culturali, domani l'apertura delle buste

"Domani in seduta pubblica alle ore 9 nei locali dell'Ufficio Gare - Palazzo ex INPS 3° piano si avvieranno le procedure per l'apertura delle buste per la gara di assegnazione per l'affidamento in concessione dei immobili comunali destinati ad attività socio-culturali e aggregative.

Si tratta di un'iniziativa voluta da questa Amministrazione per consentire il pieno e fruttuoso uso di 53 immobili sotto utilizzati, attraverso un pubblico bando di cui l'atto di domani è l'ingresso nella fase finale della procedura che si definirà in tempi brevi. Va ricordato che ogni lotto corrisponde a uno o più locali, che si tratta di un'azione volta a favorire le tante associazioni che in questa città operano, spesso in difficoltà proprio per le sedi o che lo fanno in sedi non adeguate.

E' un gesto amministrativo importante quanto inedito nella storia cittadina, ora siamo al vaglio delle proposte e sulla base di prerogative che saranno uguali per tutti, perché tutte le associazioni abbiano le stesse potenzialità, verrà avviata la procedura per redigere la pubblica graduatoria per procedere all'assegnazione definitiva dei locali che si trovano dislocati su tutto il territorio della città.

Diventeranno disponibili a costi del tutto sostenibili, grazie ad una consistente riduzione dei canoni del 65 per cento rispetto al costo di mercato, che abbiamo stabilito per rendere praticabile il percorso e comunque mettere a frutto il patrimonio, sostenendo anche le associazioni. A seguito delle domande pervenute abbiamo riscontrato una grande adesione, da parte nostra con l'impegno a procedere in modo spedito per arrivare in tempi rapidissimi all'assegnazione e in tempi serrati all'assegnazione".