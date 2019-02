Parte il settimo corso per autodifesa femminile a Pescara

Giunge alla 7° edizione il corso di autodifesa femminile a cura della Commissione Pari Opportunità, patrocinato dal Comune di Pescara, pronto a dare il via alla sua nuova sessione che si svolgerà da marzo a maggio prossimi. Il corso è gratuito, destinato a circa 100 donne ed è in collaborazione con gli assessorati a Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sport.

"E' cresciuto notevolmente il progetto anti violenza che la Commissione e l'assessorato alle Pari Opportunità hanno voluto organizzare a Pescara – dice la presidente della Cpo Tiziana Di Giampietro - Un corso che arriva alla sua settima replica, che ha sempre riscosso successo e attenzione sia nell'ambito sportivo che fra le donne che si sono via via iscritte, per acquisire basi di difesa personale. Si tratta di un successo che dobbiamo al maestro D'Andrea e ai suoi istruttori, che gli hanno dato un'impostazione particolare, promuovendo alcune tecniche di apprendimento che non richiedono forza e violenza, ma che consentono di guadagnare tempo e mettersi in salvo in caso di aggressione.

Un corso non solo per difendersi, ma anche per conoscere anche strategie da mettere in atto in situazioni di pericolo che la Commissione pari opportunità ha promosso per dare un'opportunità concreta in più alle donne. Negli anni scorsi abbiamo avuto tantissime iscrizioni, l'auspicio è quello di veder crescere ancora il corso e vederlo rappresentato in varie zone della città.

Per partecipare bisogna contattare l'Accademia Karate Do Asd, via Lago di Capotosto o contattare il numero 346/9642908 oppure 085 53548".