Il mercato di via dei Bastioni, ecco le condizioni di sicurezza e igiene

Ieri ho visitato insieme al Consigliere Regionale Domenico Pettinari il mercato coperto di Via dei Bastioni, luogo storico ed identitario non solo del commercio pescarese, nonché parte fondamentale insieme al mercato di P.zza Muzii e agli altri mercati rionali, di una cultura del cibo locale salutare, a chilometro zero e di contrasto al dilagare di centri commerciali sul territorio non solo comunale.

Da tempo insiste all’interno della struttura, un cantiere che metterà a norma lo stesso mercato, anche se nel frattempo le lamentele dei ogni banconista presente nella struttura sono sempre più pressanti e quasi dirimenti.

Sette banchi alimentari, nove banchi frutta e un banco del pane, due operatori per le pulizie per un totale di sei ore lavorative, rappresentano una realtà che andrebbe valorizzata e sostenuta con ogni mezzo, e che invece ad oggi ha quattro box chiusi a piano terra e un banconista dell’ortofrutta assente ormai da più di sei mesi.

Condizioni igienico sanitarie difficili, servizio igienici utilizzati spesso da senzatetto che stazionano in zona, e oggi anche piccoli furti e atti vandalici che stanno esasperando i pochi operatori rimasti.

Le telecamere di video sorveglianza posizionate all’esterno della struttura almeno quelle lato Via dei Bastioni, sono stranamente rivolte a terra, e nonostante i proclami dell’assessore con delega proprio relativamente all’installazione di nuove telecamere per la video sorveglianza un po’ in tutta la città, siamo certi del loro malfunzionamento o addirittura della loro totale inefficienza.

Chiediamo all’amministrazione Alessandrini prima di chiudere questa triste esperienza amministrativa in un sussulto di dignità, di lasciare almeno a chi produce economia locale come gli operatori dei mercati, un ricordo degno di una politica che oggi i cittadini cercano ancora all’interno di Palazzo di città.