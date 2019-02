Montesilvano, abbandonano materassi e vengono beccati dalle fototrappole

Si fermano con il furgone, scaricano un materasso accuratamente arrotolato e lo abbandonano davanti ai cassonetti. Queste alcune delle immagini scattate dalle foto trappole, visionate dalla polizia locale che ha provveduto ad individuare il responsabile e a notificargli la sanzione per abbandono di rifiuti.

E' quanto accaduto su via Vomano angolo corso Umberto. «Quello dell'abbandono dei materassi», sottolinea l'assessore all'Igiene Urbana Paolo Cilli, «è solo uno degli episodi registrati dalle foto trappole. Negli ultimi giorni, infatti, in quello stesso punto sono state sanzionate 3 persone, tutte per abbandono di rifiuti per un ammontare complessivo di circa 1.000 euro. E' davvero incomprensibile tutto questo. Dal momento che queste persone caricano sui loro mezzi di trasporto per andarli ad abbandonare vicino a cassonetti o in varie zone della città, non ci spieghiamo perché non si rivolgano al centro di raccolta di via Inn. Altre immagini scattate dalle foto trappole posizionate in quel punto adesso sono al vaglio dei nostri operatori e presto verranno notificate altre sanzioni. In tutto il 2018, sono ben 63 le sanzioni emesse con il sistema delle foto trappole nei confronti di persone sorprese ad abbandonare incivilmente i loro rifiuti, senza rispettare le regole, alle quali si aggiungono altre 57 persone colte in flagranza direttamente dai vigili, sempre nell'ambito dei controlli per contrastare l'inquinamento ambientale. Abbiamo stretto il cerchio contro chi abbandona i rifiuti e proseguiremo in questa azione di contrasto, ma anche di sensibilizzazione che stiamo portando avanti, fino a scoraggiare anche l'ultimo incivile».

Al centro di raccolta, in via Inn, i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri rifiuti nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15 alle 18 (fino al 31 maggio). Resta possibile il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio. Per usufruirne, è necessario prendere un appuntamento telefonico contattando il numero verde 800195315, 085 8620460 per i cellulari.