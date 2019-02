Turismo, sindaci della costa abruzzese riuniti a Montesilvano

Creare un organismo unico che coinvolga tutti i comuni costieri abruzzesi che insieme sottoscrivano un documento unitario, fissando le priorità insieme ad operatori di settore da sottoporre alla Regione Abruzzo. E' questa la proposta precisa emersa oggi nel corso del tavolo tecnico convocato dal sindaco Francesco Maragno che ha chiamato a raccolta tutti i primi cittadini delle località balneari abruzzesi oltre ai rappresentanti delle associazioni turistiche regionali.

Presenti alla riunione i sindaci di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, Roseto degli Abruzzo Sabatino Di Girolamo, e gli assessori di Tortoreto Giorgio Ripani, Luisa Russo di Francavilla e la consigliera comunale di Silvi Beta Costantini. Per le associazioni hanno partecipato Ottavio Di Stanislao - Assobalneari Confindustria, Daniela Renisi - AlberghiaMo, Mario Troisi Confcommercio Pescara, Elio Di Giuseppe Fiba Confesercenti, Piero Morelli Sib Confcommercio.

«Ciascun Comune - afferma il sindaco Maragno - vive quotidianamente numerose difficoltà nella promozione del territorio per drenare flussi turistici e quindi economici. Ad oggi non c'è un coordinamento tra le varie municipalità, così come manca un confronto che, al contrario, potrebbe portare ad organizzare un'offerta culturale e di eventi comune. Penso sia necessaria una carta dei servizi regionale, che il nostro Comune ha appena compilato, e che possa contenere informazioni utili per veicolare e valorizzare al meglio l'offerta turistica».