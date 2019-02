Via Arapietra, il centro anziani abbandonato da 15 anni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In Via Arapietra all’altezza del civico 40, un cartello di cantiere affisso dall’amministrazione D’Alfonso ormai si legge appena, annunciava un cantiere mai nato, un lavoro promesso da tutti gli schieramenti politici e purtroppo mai iniziato: casa di riposo per anziani.

Ci hanno provato tutti i Sindaci e tutti gli assessori alle Politiche Sociali, ma finora a Via Arapietra 40 oltre che un tossicodipendente morto e tanti disperati e sbandati, gli anziani della città di Pescara non ci sono mai entrati.

Durante l’ultima consiliatura l’assessore Giuliano Diodati ci voleva provare, con un progetto che sembrava finalmente dovesse ridare dignità a quei luoghi.

Purtroppo una delle tante “disfunzioni funzionali” che hanno accompagnato una amministrazione fallimentare, capace di azzerare le politiche sociali, di relegare uno spazio così importante a ricovero abusivo di disperati e senza tetto.