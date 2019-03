La Segreteria Regionale del Tribunale del Consumatore presieduta da Roberto Rosa intende portare a conoscenza di tutti i mezzi stampa e degli utenti abruzzesi, che presso le proprie sedi attualmente dislocate sul territorio regionale, il consumatore potrà aderendo al Tribunale del Consumatore stesso, espletare tutte le proprie dichiarazioni fiscali gratuitamente.

“L’iniziativa che intendiamo porre in essere sull’intero territorio Regionale, è volta ad andare incontro alle esigenze dei contribuenti e dei consumatori abruzzesi, in quanto, ci facciamo carico, dopo una riunione congiunta dei responsabili delle varie sedi presenti sul territorio regionale della nostra associazione, di aiutare in tal senso i contribuenti regionali, senza aggravio sulle tasche di tutti i contribuenti e consumatori, prestando la nostra assistenza in maniera totalmente gratuita.

L’intento che intendiamo perseguire, è quello di permettere ai contribuenti e ai consumatori, pagando la sola quota associativa, fissata dalla Direzione Nazionale del TRIBUNALE DEL CONSUMATORE nella misura di 25 euro annue, le quali, potranno espletare presso le nostre sedi attualmente operative e presenti sul territorio regionale, senza nessun aggravio di spese per le loro pratiche fiscali.

Inoltre, ricordiamo che aderendo al TRIBUNALE DEL CONSUMATORE, oltre al servizio di CAF e Patronato, si ha diritto anche a diversi servizi volti alla tutela e salvaguardia del consumatore ".