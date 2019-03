Polizia Municipale, disagi per apertura solo mattutina degli sportelli di multe, verbali e ZTL

“Adesso è ufficiale: il Comandante della Polizia municipale di Pescara Maggitti ha abolito l’apertura pomeridiana degli uffici del Comando di via del Circuito del martedì. Da domani, martedì 5 marzo, i cittadini non potranno più pagare le sanzioni, né accedere ai verbali, né chiedere permessi per le Ztl. Tutte le pratiche si potranno svolgere solo al mattino, dalle 9 alle 12.30, costringendo molti utenti a chiedere permessi a lavoro per poter ottemperare a tali mansioni, oppure il giovedì pomeriggio. Peggio ancora per le pratiche inerenti l’ufficio Commercio e infortunistica, aperti solo il lunedì, martedì e venerdì mattina. Dopo un mese e mezzo di disagi, dunque, e di chiusure improvvise degli sportelli, sappiamo che si trattava di una sperimentazione tesa a preparare il terreno alla rivoluzione degli orari, partita il primo marzo e, ovviamente, non comunicata ai cittadini, provvedimento che l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ chiederà alla Commissione Vigilanza di affrontare”.

Lo ha rivelato Armando Foschi, promotore dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’, che già nei giorni scorsi aveva convocato anche una conferenza stampa nella sede del Comando, in via del Circuito, per denunciare le chiusure a sorpresa degli sportelli al pubblico per presunte carenze di personale.

“In un’epoca in cui ovunque si potenziano front office e momenti di comunicazione e contatto con il pubblico, anche avvalendosi dei mezzi telematici, l’amministrazione comunale Alessandrini, con il sindaco e l’assessore delegato Gianni Teodoro, vanno clamorosamente in controtendenza e riducono le opportunità per il cittadino di avere un’interlocuzione con le Istituzioni – ha sottolineato Foschi -. Già da un mese e mezzo, per diverse settimane consecutive, gli utenti hanno denunciato alla nostra Associazione la chiusura improvvisa degli sportelli dell’Ufficio Cassa della Polizia municipale, chiusure non comunicate e ingiustificate. Semplicemente gli utenti che si recavano al Comando il martedì pomeriggio per pagare le multe in scadenza, si ritrovavano dinanzi a porte chiuse e senza il personale con cui parlare. Abbiamo verificato personalmente tale disservizio, posto domande al sindaco Alessandrini, che ovviamente non ha ritenuto di dover giustificare alla città l’accaduto, pur ravvisandovi una interruzione palese del pubblico servizio. E oggi la sorpresa: il 25 febbraio il dirigente, ovvero il Comandante Maggitti, ha firmato una determina dirigenziale di tre paginette cancellando l’apertura pomeridiana del martedì di tutti gli sportelli rivolti al pubblico, dal servizio Cassa al Commercio al traffico. Dunque a partire dal primo marzo scorso, chiunque deve pagare una sanzione, controllare un verbale, effettuare un accesso agli atti per un sequestro, richiedere un permesso Ztl o qualsivoglia altra mansione, dovrà obbligatoriamente organizzarsi, assentandosi anche dal lavoro, per svolgere ogni attività solo al mattino, dalle 9 alle 12.30, ovvero nell’orario di maggior congestionamento degli uffici. Al massimo, per ora, è stata conservata l’apertura pomeridiana del giovedì, dalle 15 alle 18. E non va meglio agli sportelli Commercio e Infortunistica, che resteranno aperti al pubblico solo il lunedì, martedì e venerdì mattina, dalle 9 alle 12.30, e il giovedì pomeriggio, un’organizzazione, quest’ultima, incomprensibile: ci chiediamo infatti come faranno gli agenti della Polizia municipale addetti al controllo dei mercati a operare se gli uffici sono chiusi il mercoledì e il giovedì mattina, quando pure a Pescara si svolgono i mercati rionali. Ora – ha aggiunto Foschi – il pretesto assunto dal Comandante Maggitti per tale rivoluzione dei turni di lavoro sarebbe il ‘numero decrescente degli appartenenti al Corpo di Polizia municipale’, ovvero i pensionamenti, che però riguarderanno soprattutto gli ufficiali, e, in secondo luogo, ‘gli indirizzi specifici dell’amministrazione Alessandrini orientati a una maggiore presenza in tema di vigilanza e sicurezza stradale’. A fronte di quest’ultimo pretesto, ci saremmo attesi, a questo punto, l’organizzazione dei turni notturni di controllo sulla città, visto che la ‘vigilanza’ è fondamentale soprattutto di sera. E invece niente, anzi, secondo voci di corridoio, anche la tanto decantata squadra investigativa speciale Giona sarebbe stata praticamente smantellata con l’assegnazione degli uomini ad altri servizi, come la direzione del traffico. A questo punto pare assolutamente fondamentale aprire una riflessione su quanto sta avvenendo all’interno del Corpo della Polizia municipale che continua a essere mortificato dall’operato di una dirigenza inadeguata e di un’amministrazione completamente allo sbando, soprattutto per porre un argine ai disservizi registrati dall’utenza e per limitare i disagi per i cittadini – ha ancora sottolineato Foschi -. Per questa ragione chiediamo alla Commissione Vigilanza di convocare con urgenza una seduta ad hoc per la revisione dell’attuale turnazione degli agenti di Polizia municipale, orientata al ripristino dell’apertura del martedì pomeriggio degli Sportelli al pubblico e, più in generale, all’indagine delle ultime disposizioni sul personale. Peraltro, in attesa del reintegro di alcune unità lavorative, avanziamo una proposta concreta, ovvero utilizzare personale amministrativo del Comune, ovvero personale non in divisa, per svolgere mansioni nel Comando, come la gestione dell’Ufficio Cassa o l’emissione di permessi Ztl, ovvero mansioni d’ufficio che non richiedono né la pistola né la divisa”.