Manoppello, riaprirà oggi la viabilità sulla SR 539

"Ultime ore di disagi per gli automobilisti costretti a bypassare il tratto della S.R.539 passando attraverso una viabilità alternativa che ormai non è più inadeguata a supportare il deflusso veicolare e che non garantisce più la sicurezza dell'utenza stradale (veicolare e ciclopedonale)": è quanto afferma il Sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca.

"A seguito delle tante note di sollecito inviate da parte di questo Ente e dei tanti sopralluoghi effettuati, in ultimo quello di questa mattina presso l'asse viario della S.R. 539, effettuato unitamente al Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Pescara, Ing. Urbani, al Responsabile ANAS, Geom. Pancioli, al Responsabile della Sicurezza, Arch. Brandi, al Direttore dei lavori, Ing. Di Nardo, al Collaudatore, Ing. Alberico, al Comandate della Polizia Municipale di Manoppello, Di Pilato, e all'Impresa Di Carlo, la succitata arteria sarà riaperta al traffico come viabilità cantiere in via provvisoria nel pomeriggio di oggi, lunedì 04 marzo, alle ore 17.00 circa".

"La strada è chiusa al traffico ormai da più di sette mesi – continua il primo cittadino - e la mancata riapertura ha creato notevoli disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali, nonché grave nocumento per tutta la popolazione residente".

"Ringrazio il neo eletto Presidente della Provincia Zaffiri per la costante presenza e il nuovo Dirigente Ing. Urbani per la concretezza con la quale ha affrontato la situazione. Un ringraziamento particolare però – termina De Luca - va sicuramente ai miei concittadini che hanno subito e sopportato tutti i disagi di questi mesi con estrema pazienza e spirito di adattamento".

I veicoli potranno finalmente riprendere a circolare già prima del tramonto. Si esortano pertanto gli automobilisti a rispettare tutti i limiti previsti dalla segnaletica presente e si raccomanda la massima prudenza.