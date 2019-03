Polemica oleandri della strada parco, il taglio è stato necessario per rinforzare le piante

Sulla strada parco è stato necessario provvedere a un taglio degli oleandri, necessario per rinforzare le piante. Alcuni siti hanno riportato la notizia con toni terrificanti, assolutamente fuori luogo.

«Ribadiamo ancora una volta», sottolinea l'assessore al Verde pubblico, Ernesto De Vincentiis, «sperando che sia l'ultima, che tutte le attività sulle piante nel nostro Comune, vengono realizzate dopo l'autorevole parere del nostro agronomo, FrancescoCellini, vicepresidente dell'Ordine degli agronomi e dei dottori forestali della provincia di Pescara. L'intervento è stato a lungo valutato dall'ufficio tecnico, che trova le sue motivazioni in ragioni tecniche e scientifiche. L'amministrazione Maragno è da sempre molto attenta al verde pubblico e, per tornare a un altro intervento che ha sollevato le critiche di presunti esperti, abbiamo promosso un'attività di potatura di pini che non erano stati toccati da quasi 20 anni. I casi di cronaca recente, in altre città o a Roma, dove la mancata manutenzione ha provocato danni ad auto e a persone, fanno facilmente comprendere come non si possa sottovalutare il problema».